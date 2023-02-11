樓市故事｜慘被截糊及封盤！換樓客「學精」睇樓1次成功入市荃灣三房

中原地產荃灣麗城分行高級分區營業經理呂宗霖表示，中港全面通關，樓市迅速回暖，部分業主叫價企硬，除了大幅收窄議價空間，甚至反價封盤，然而，買家入市信心已轉強，紛紛提速搶入市。

呂宗霖指，荃灣荃景圍家興大廈A座低層D室，實用面積約588方呎，三房套間隔，向南，享開揚景致。原叫價580萬元，經議價後共減20萬元，至560萬元沽出，呎價約9,524元。

呂宗霖透露，買家為區內換樓客，農曆年前已開始出動覓盤，早前經歷被「截糊」及業主突然封盤，慘食「閉門羹」的不愉快經歷，直至遇到上述單位，覺得方向及景觀吸引，加上設有對流窗，通爽舒適，眼見樓市已回暖，汲取經驗，睇樓1次即當機立斷買入單位。原業主於2001年11月以151萬元買入單位，持貨逾21年轉售，帳面獲利409萬元或約2.7倍離場。