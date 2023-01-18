樓市故事｜新葵芳花園兩房業主原封盤過新年 年輕客追價550萬打動成交

樓市交投轉旺，帶動買家入市意欲。中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業透露，新葵芳花園兩房戶業主因不滿被買家還價「欺凌」，實行「帝國反擊戰」，短暫封盤，表明農曆新年後定新價才重開，惟最終仍敵不過多名買家哀求，原於去年11月底開價520萬元，現反價至560萬元，最終被年輕買家誠意打動下，以550萬元沽出單位。

去年 12 月中開始短暫封盤

許偉業指，上址為新葵芳花園D座低層08室，實用面積約418方呎，原業主於去年11月開價580萬元放售單位，同月降價至520萬元。從單位相片可見，單位裝修雅緻，吸引多名買家還價約498萬至505萬元，惟業主不甘被欺凌，於去年12月中開始短暫封盤，並示意新年後重新定價。