樓市故事｜(有相)為阿仔送驚喜！慈父母一晚睇10個盤 斥573萬購新葵芳花園兩房 助愛兒上車

雖然本港樓價回落不少，但部分人仍難以「上車」。有廿四孝父母為讓愛兒能及早做業主，不惜親自出馬睇盤兼還價，落實後才叫兒子前來簽約，送給愛兒「上車」驚喜。中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，通關消息刺激下，樓市交投明顯回暖。新年伊始，新葵芳花園短短3日速錄2宗成交，當中包括一對居住葵涌區的慈父母，眼見通關在即，樓市乍現小陽春，昨日一口氣睇10個新葵芳花園放盤，每一間都還價，摸清業主底價後，火速決定購入屋苑A座高層2室，傾妥價錢後，才叫兒子前來睇樓及簽約。

進取還價 誠意追價 終覓心水盤

許偉業稱，上述成交單位實用面積415方呎，採兩房間隔，裝修企理，景致開揚，最初叫價630萬元，該對慈父母進取地還價至560萬元，並約定業主晚上見面洽談，而業主更表示已有朋友願以575萬元承接，翌日將落實交易；慈父母見狀立即一口氣追加至573萬元，最後成功以誠意擊退對手，購得上址單位，並即時落訂2萬元，再「飛的」回家取票補回訂金16萬元，而是次成交價較銀行估價650萬元，低77萬元或12%。據了解，原業主於2000年以142萬元買入物業，去年11月放盤，是次一口氣減價57萬元或9%沽出，帳面仍大幅獲利431萬元，單位22年間升值約3倍。

從代理提供的照片可見，單位內部裝修相當新淨企理，附有少量簇新傢俱，景觀望翠綠山景和開揚市景，而且室內光線充沛，感覺通爽舒服，故吸引該廿四孝父母積極議價洽購，並成功覓得心頭好。