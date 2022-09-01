樓市故事｜移民業主助準新人上車 減82萬出讓海欣花園兩房

有年輕準新人趁近期樓價下調，入市買樓結婚。利嘉閣地產葵青-青衣站分行經理梁均耀表示，該行新近促成青衣海欣花園6座高層G室二手成交，單位實用面積約451方呎，屬兩房間隔，外望園景，最新以約668萬元易手，折合實用面積呎價約14,812元。據悉，新買家為準新人，心儀上址單位位處高層，主人房有海景，而原業主最初叫價約750萬元，見買家是年輕人，有置業夢，加上單位將用作新房，最終累減約82萬元成交。

梁均耀續稱，原業主於2007年斥約175萬元購入單位，持貨約15年，現轉手帳面獲利約493萬元，期內物業升值約2.8倍。現時海欣花園有約42個放盤，入場費約660萬元起。