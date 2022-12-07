樓市故事｜荃灣三房搶手！荃灣廣場造價跌穿「8球」回到5年前水平

王壹鳴透露，買家為同區換樓客，趁跌市升級換樓，原本目標荃灣西大型屋苑，但新晉屋苑入場價超預算，便轉投荃灣廣場。雖然樓齡不淺，但位置同樣方便，且自設商場，見上址價錢吸引，考慮不久便決定購入作新居。原業主於2010年以268萬元入市，持貨12年，帳面獲利512萬元或約1.9倍。

中原地產王壹鳴表示，樓價時光倒流至多年前水平，不少買家認為機會難逢，把握機會入市。荃灣廣場1座低層B室，實用面積約552方呎，三房間隔，享市景。原業主於今年6月放盤，開價900萬元，隨市況向下，連番減價，最終累減120萬元或約13.3%，至780萬元沽出，造價回到5年前水平，呎價約14,130元。

首置家庭斥 648 萬承接海濱花園海景戶

中原地產伍潔玲說，海濱花園1座高層B室，實用面積約577方呎，三房間隔，外望開揚海景及公園。原開價700萬元，日前有買家大口還價至600萬元，買賣雙方幾經拉鋸後，最終以648萬元成交，累減52萬元或約7.4%。呎價約11,231元，

伍潔玲透露，買家為同區首置家庭客，三個月前開始覓盤，主攻一線大型屋苑，但當時樓市不穩，樓價急跌，不敢貿然入市，直至11月中股市回升，樓市趨向穩定，成交增多，筍盤愈走愈快，因決定往往不及其它買家迅速，多次錯失入市機會，其後不停轉換目標屋苑，日前參觀上址一見傾心，最終考慮少於24小時便還價入市。

原業主於2009年以257萬元購入單位，持貨13年沽出，帳面賺391萬元或約1.5倍。

料區內二、三線屋苑本月交投急增

伍潔玲指，近期有不少買家出動「執平貨」，帶動二手成交加快。12月首星期荃灣區累錄22宗買賣成交，筍盤買少見少下，購買力陸續流向低水屋苑，預計二、三線屋苑本月交投將會急增。