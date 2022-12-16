樓市故事｜3組客爭購萬景峯四房劈價筍盤 造價跌穿1300萬 3年貶值4%

陳麗嫦指，上址為萬景峯3座低層D室，實用面積約742方呎，四房套房間隔，享內園景致。今年10月以1,418萬元放售，上月降價至1,400萬元。業主初時叫價甚硬淨，因見連番加息，最終願意減價，日前突劈價至1,298萬元。由於屋苑四房戶向來少放盤，加上單位附帶新淨裝修，故減價後即獲3組買家爭購，終由其中一組買家不議價火速承接，呎價約17,493元。

屋苑同類戶早前造價 1400 萬元以上

參考滙豐銀行及中銀香港(2388)對單位網上估價為1,134萬及1,172萬元，意味現成交價較估價高14.5%及10.8%。陳麗嫦指，屋苑早前同類單位造價要1,400萬元以上，對上同類成交追溯到去年7月，5座低層G室，實用面積同為742方呎，以1,510萬元售出，呎價20,350元。

恐實蝕超過 135 萬元離場

陳麗嫦透露，買家為同區換樓客，物色荃灣西的大型屋苑大單位多時，專攻筍盤，見上址價錢吸引，極速承接。原業主於2019年以1,356萬元買入單位，持貨3年，帳面虧損58萬元，單位期內貶值約4.3%。計及使費，料實蝕超過135萬元離場。