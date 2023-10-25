樓市減辣後二手有反應 馬鞍山嵐岸兩房660萬易手 藍籌屋苑都有成交｜施政報告2023

《施政報告》推出樓市「減辣」措施後，部分買家即扑槌入市。
中原地產分區營業經理陳鴻霆透露，特首宣布樓市減辣後，馬鞍山即錄首宗二手成交，單位為嵐岸3座高層D室，實用面積約523方呎，兩房間隔。原開價688萬元，議價後減28萬元，以660萬元易手，呎價約12,620元。原業主於2007年以295.4萬元購入單位，持貨約16年，現轉手帳面獲利364.6萬元，單位期內升值約1.2倍。
美孚新邨三房累減87萬沽
九龍藍籌屋苑之一的荔枝角美孚新邨亦於「減辣」後錄得成交，市場消息指，美孚新邨4期百老匯街119號中層C室，實用面積約701方呎，三房間隔。原以750萬元放盤，《施政報告》公布後獲外區客即日議價，最後累減87萬元或約11.6%，至663萬元沽出，呎價約9,458元。據了解，原業主於2012年以526萬元購入單位，持貨約11年，現轉手帳面賺137萬元，單位期內升值約26%。
回流港人斥718萬購珀麗灣三房
中原地產珀麗灣高級資深分區營業經理溫詩雁稱，珀麗灣28座中層E室，實用面積約678平方呎，三房套房間隔。原業主今年2月以850萬元放盤，期內多番降價，最新叫價為748萬元，新近經買家議價後，業主願減至718萬元，由於單位價錢吸引，加上《施政報告》為樓市減辣，買家擔心業主收窄議價空間，遂於《施政報告》宣讀期間果斷拍板入市，呎價約10,590元。與原業主最初叫價相比，累減132萬元或約15.5%。
溫詩雁透露，買家為外國回流港人，鍾情單位向東南及附設露台，見同類三房放盤少有，為免減辣後議價空間收窄，樓價亦回升，故加快拍板入市自用。原業主於2017年6月以730.8萬元買入單位，現轉手帳面虧損12.8萬元，單位於6年間貶值約1.8%。