樓市減辣後二手有反應 馬鞍山嵐岸兩房660萬易手 藍籌屋苑都有成交｜施政報告2023

《施政報告》推出樓市「減辣」措施後，部分買家即扑槌入市。

中原地產分區營業經理陳鴻霆透露，特首宣布樓市減辣後，馬鞍山即錄首宗二手成交，單位為嵐岸3座高層D室，實用面積約523方呎，兩房間隔。原開價688萬元，議價後減28萬元，以660萬元易手，呎價約12,620元。原業主於2007年以295.4萬元購入單位，持貨約16年，現轉手帳面獲利364.6萬元，單位期內升值約1.2倍。

美孚新邨三房累減 87 萬沽

九龍藍籌屋苑之一的荔枝角美孚新邨亦於「減辣」後錄得成交，市場消息指，美孚新邨4期百老匯街119號中層C室，實用面積約701方呎，三房間隔。原以750萬元放盤，《施政報告》公布後獲外區客即日議價，最後累減87萬元或約11.6%，至663萬元沽出，呎價約9,458元。據了解，原業主於2012年以526萬元購入單位，持貨約11年，現轉手帳面賺137萬元，單位期內升值約26%。