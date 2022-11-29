樓市瀉藥｜近七成大屋苑呎價跌逾1成 新港城 得寶花園 今年最傷

加息周期下，樓價跌勢未止。差餉物業估價署私人住宅售價指數今年首十個月累挫逾10%，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass在剔除豪宅屋苑後，112個成分屋苑中，今年暫有73個屋苑調整呎價跌幅逾10%，佔比達65.2%，其中新港城及得寶花園表現最曳，跌幅均逾兩成。

統計顯示，得寶花園本月呎價錄14,733元，與去年底相比，累跌20.1%。九龍區三大藍籌屋苑，美孚新邨、黃埔花園及新都城，跌幅介乎14.1%至17.2%。至於港島區，杏花邨、太古城及帝后華庭本月呎價分別錄13,327元、16,370元及19,683元，累降12.9%至19.4%。