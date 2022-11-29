樓市瀉藥｜近七成大屋苑呎價跌逾1成 新港城 得寶花園 今年最傷

加息周期下，樓價跌勢未止。差餉物業估價署私人住宅售價指數今年首十個月累挫逾10%，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass在剔除豪宅屋苑後，112個成分屋苑中，今年暫有73個屋苑調整呎價跌幅逾10%，佔比達65.2%，其中新港城及得寶花園表現最曳，跌幅均逾兩成。
統計顯示，得寶花園本月呎價錄14,733元，與去年底相比，累跌20.1%。九龍區三大藍籌屋苑，美孚新邨、黃埔花園及新都城，跌幅介乎14.1%至17.2%。至於港島區，杏花邨、太古城及帝后華庭本月呎價分別錄13,327元、16,370元及19,683元，累降12.9%至19.4%。
沙田第一城本月交投回落
此外，新界東以新港城及沙田第一城的呎價跌幅最明顯，本月呎價錄14,434元及14,548元，與去年底相比，分別累瀉20.2%及18.9%。沙田第一城新近錄得一宗三房成交，20座中層E室，實用面積451方呎，以618萬元易手，呎價約13,703元，低於屋苑11月的呎價水平。中原黎宗文稱，沙田第一城本月暫錄21宗成交，對比上月同期錄約29宗明顯減少。
新界西方面，屯門市廣場11月呎價錄12,225元，與去年底相比，累挫18.6%。綠楊新邨、映灣園及嘉湖山莊，跌幅介乎9.7%至16.3%。
港島及九龍區樓價跑輸大市
綜合四區表現，港島CCL_Mass今年暫時累插14.9%，九龍CCL_Mass累挫15.2%，兩區均高於整體大型屋苑樓價CCL Mass的14.3%跌幅。至於新界東CCL_Mass累降14%，新界西CCL_Mass累跌12.7%。
至於今年呎價跌幅較少的屋苑，分別有珀麗灣、譽．港灣、嘉亨灣及翠擁華庭，跌幅介乎2.3%至3.6%。