樓市警號｜銀主盤再創海嘯後新高 7月新增逾40伙 「呼吸PLAN」業主捱過疫情敵不過加息

本港自去年9月起的加息周期以來，已累積五度「加P」，幅度達0.875厘。加息潮來勢勁，不少捱過新冠疫情、但敵不過加息的業主被逼斷供。據中原地產最新統計數字，7月份新增逾40間銀主盤，按月升近兩成，創超過5年新高，總存量增至近250個，再創金融海嘯後新高。西營盤瑧蓺曾貴絕全港的「千萬劏房」終淪為銀主盤，剛僅以490萬元售出，5年內貶值超過五成。 近年發展商推售新盤會推出「呼吸Plan」，以免壓測和短期低息吸引買家，但加息下這批實力相對較弱的買家首當其衝，斷供個案不斷浮現。上月新增45個銀主盤之中，便有逾一成個案涉及高成數按揭，涉事樓盤包括何文田皓畋、長沙灣家壹、西營盤瑧蓺及翰林峰等。

樓市警號｜銀主盤再創海嘯後新高 7月新增逾40伙 「呼吸PLAN」業主捱過疫情敵不過加息

嘉里建設(683)何文田皓畋曾推出命名「1+2財務計劃」，發展商指定財務機構提供最高七成一成，及最高兩成二按，總貸款額最高可達淨樓價的80%，首3年可供息不供本。一按還款期可達28年，首3年息率為P減2.75厘(當年滙豐P為5厘，實際利率2.25厘)，首3年只需供息不用供本。第4年起息率以P減1厘計算，並需償還本金及支付利息。 加息後每月供樓 3 萬變 8.7 萬 皓畋近期新增2間銀主盤，其中5座一個實用面積865方呎三房單位，業主當年正是使用上述「1+2財務計劃」。單位2017年初買入價逾2,300萬元，假設當時借盡七成一按，首3年每月供息約3萬元，但第4年起息本齊供，息率更以P減1厘計，以現時滙豐銀行最優惠利率計5.875厘計，每月供樓開支大增近兩倍至約8.7萬元。區內代理稱，皓畋同類三房單位，目前月租約3.9萬元，意味單位已「租平過供」。 上址已淪為銀主盤，開價2,000萬元，較買入價低352萬元或15%。此單位今年初曾以1,860萬元轉售，帳面勁蝕近500萬元。據知，由於售價過低，單位出現資不抵債情況，手持樓契的一按銀行拒絕放契，令交易胎死腹中，現由銀主重新放售物業。 皓畋另一間「3按」銀主盤位於1座高層A室，屬實用面積505方呎兩房單位，業主2016年一手買入價約1,206萬元，銀主現開價987萬元，較買入價低18%。據資料，單位於2021年曾登記1,050萬元蝕讓售出，但至今仍未見完交易，估計亦是與資不抵債有關。

全港最貴「千萬劏房」勁蝕一半收場 納米樓銀主盤愈劈愈狠出售，曾經創出香港最貴開放式單位的西營盤瑧蓺，一個高層C室，實用面積222方呎，業主於2018年以812萬元向新世界發展(017)一手買入單位，呎價約36,577元，獲發展商財務公司承造按揭，但短短5年已淪為銀主盤，原本開價600萬元，乏人問津下，近日叫價降至558萬元，呎價25,364元，比買入價低254萬元或31%。 ↓↓瑧蓺高層C室放售銀主盤內櫳相↓↓