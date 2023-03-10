樓市走勢｜二手業主議價空間收窄！青怡花園三房減20萬即售

據悉，原業主於2006年斥資約180萬元購入單位，持貨約17年，現轉手帳面獲利約500萬元或近2.8倍離場。鄺皓聰補充，屋苑現時有約42個放盤，入場費約420萬元。

鄺皓聰指，新買家透過利嘉閣真盤源平台搜尋區內筍盤，發現上址條件合意，即聯絡代理相約睇樓；心儀單位外望景觀怡人，呎價較外區三房單位低水，加上市場氣氛明顯好轉，火速拍板入市。

單位原業主早前叫價約700萬元放售，獲買家洽購，業主見市況回升，叫價企硬，最終只減20萬元，至680萬元易手，呎價約12,431元。

近日樓市氣氛高漲，個別業主縮窄議價，令部分屋苑交投放緩。利嘉閣地產葵青-青衣青怡花園分行高級市務經理鄺皓聰表示，青衣青怡花園4座中層C室，實用面積約547方呎，屬三房間隔，享翠綠山景及市景。

荃灣全．城滙兩房微減 3.2 萬

另外，中原地產荃灣愉景新城第二分行A組分行經理黃逸羲稱，荃灣全．城滙1座低層C室，實用面積約524方呎，兩房間隔，享內園景。原叫價950萬元，放盤約兩個月，最後微減3.2萬元，至946.8萬元沽出，呎價約18,069元。

黃逸羲透露，買家為上車客，心儀屋苑位置便利，且樓齡新，上址裝修屬一手原裝，仍十分新淨，見條件合意，快速買入自用。原業主於2017年月9月以約701萬元一手購入單位，持貨5年半，帳面獲利245.8萬元，單位期內升值約35%。

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