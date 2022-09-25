樓市走勢｜二手私樓買賣總額連跌4個月 中原：料9月創逾兩年半新低

二手樓減價潮未停，成交金額累創新低。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至9月21日，今年9月份二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得1,488宗，總值119.9億元，預測整月登記約2,200宗及180億元，將較8月的2,341宗及193億元，分別下跌6%及6.7%，估計數字將自2020年1月的1,978宗及153.7億元之後，創32個月新低。他續稱，二手交投連續3個月維持約2,000宗水平，顯示在加息周期下，市況持續淡靜，二手樓價調整回軟，拖累登記總值連跌4個月。

9 月一手金額低 因上車盤為主 按大型屋苑劃分，9月份沙田第一城、嘉湖山莊、美孚新村及太古城，分別暫錄28宗、26宗、20宗及8宗買賣登記。一手方面，截止至9月21日，9月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得1,213宗，總值84億元。預期整月約有1,400宗及100億元，將較8月的1,555宗及119.7億元，分別下跌10%及16.4%，反映8月期間新盤開售，市場反應熱烈，刺激一手交投連續5個月高企1,000宗以上。黃良昇估計，9月一手金額將創今年4月36.2億元後的5個月新低，原因是新盤銷售主要為低價上車盤所致。

至於9月份截止21日，登記宗數最高的新盤為屯門NOVO LAND第1B期，暫錄669宗，總值40.77億元；粉嶺One Innovale第1期One Innovale Archway錄247宗，排名第二位，總值12.24億元；屯門NOVO LAND第1A期錄141宗，位列第三，總值8.41億元。