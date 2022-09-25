樓市走勢｜二手私樓買賣總額連跌4個月 中原：料9月創逾兩年半新低

二手樓減價潮未停，成交金額累創新低。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至9月21日，今年9月份二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得1,488宗，總值119.9億元，預測整月登記約2,200宗及180億元，將較8月的2,341宗及193億元，分別下跌6%及6.7%，估計數字將自2020年1月的1,978宗及153.7億元之後，創32個月新低。他續稱，二手交投連續3個月維持約2,000宗水平，顯示在加息周期下，市況持續淡靜，二手樓價調整回軟，拖累登記總值連跌4個月。
9月一手金額低 因上車盤為主
按大型屋苑劃分，9月份沙田第一城、嘉湖山莊、美孚新村及太古城，分別暫錄28宗、26宗、20宗及8宗買賣登記。一手方面，截止至9月21日，9月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得1,213宗，總值84億元。預期整月約有1,400宗及100億元，將較8月的1,555宗及119.7億元，分別下跌10%及16.4%，反映8月期間新盤開售，市場反應熱烈，刺激一手交投連續5個月高企1,000宗以上。黃良昇估計，9月一手金額將創今年4月36.2億元後的5個月新低，原因是新盤銷售主要為低價上車盤所致。
至於9月份截止21日，登記宗數最高的新盤為屯門NOVO LAND第1B期，暫錄669宗，總值40.77億元；粉嶺One Innovale第1期One Innovale Archway錄247宗，排名第二位，總值12.24億元；屯門NOVO LAND第1A期錄141宗，位列第三，總值8.41億元。
二手疲弱 一手暢旺
受疫情及加息的利淡因素影響，二手市道疲弱，若按季統計，今年第三季二手私人住宅買賣合約登記暫錄6,117宗，總值510.7億元，預計整個第三季約錄6,800宗及570億元，將較第二季的10,853宗及965.4億元，分別下跌37.3%及41%，料數字將自2018年第四季的5,159宗及445.2億元之後，創15個季度新低。另外，今年第三季一手私人住宅買賣合約登記暫錄3,937宗，總值338億元，預計整個第三季有4,100宗350億元，將較第二季的3,117宗及381億元，分別上升31.5%及下跌8.1%，而一手宗數將創2021年第四季4,635宗後的3個季度新高，顯示發展商積極推售新盤。