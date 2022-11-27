樓市走勢｜另類單位速獲承接 市區屋苑樓價「時光倒流」10年前水平？

樓價大幅回落，帶動二手成交加快，平價盤亦被消化不少，一些質素稍遜的單位，如凶宅同層、頂層電梯不到等另類單位，再度成為「貪平」、想上車的買家入市目標。 近期二手樓市出現的多宗震撼低價，除了急賣的移民盤外，抗跌力較弱的另類單位跌得更慘，成交價普遍比市價低兩成以上，甚至出現「時光倒流10年前價」。 太古城三房成交價較高峰回落超過「 7 球」

港島區藍籌屋苑鰂魚涌太古城，翠榕閣低層戶，實用面積約897方呎，屬三房一套間隔，望太古城內街景。單位今年7月已放盤，開盤價1,550萬元，由於樓下有凶宅，故一直乏人聞問，最終累減400萬元，至1,150萬元易手，呎價約12,821元。若撇除事故單位，料創同類單位6年新低。 據區內代理稱，太古城同類呎數單位，去年高峰期造價逾1,900萬元，現賣平接近四成或750萬元，故吸引百無禁忌的買家貪平上車，加上造價低於1,200萬元，可受惠「財爺PLAN」，可申請最高八成按揭。 資料顯示，上文提到的翠榕閣凶宅單位，早於今年4月以980萬元沽出，呎價僅10,925元，較當時市價賣平三成，買家為外區用家，見屋苑樓價1,000萬元以下的三房戶非常罕有，即使屬「事故單位」，亦願意承接。 美孚新邨「移民盤」呎價失守 9000 元

九龍區藍籌屋苑荔枝角美孚新邨，呎價進一步失守9,000元大關。屋苑1期百老匯街22號頂層戶，實用面積約911方呎，原則三房套加工人套間隔，附露台，外望荔枝角公園開揚靚景，成交價低見808萬元，呎價僅8,869元，平過新界居屋，較銀行網上估價1,079萬元，大幅低25%。原業主2012年以798萬元入市，自住10年，帳面僅賺10萬元或約1.3%，反映造價已「時光倒流」重返10年前水平。 不過，上址平價有原因。由於屬頂層單位，電梯不能直達，住客需要行一層樓梯，淡市下劈價幅度更大才獲承接。但當市旺缺盤時，同類單位也一度成搶手貨，甚至貼市價成交。 中原地產副區域營業經理林家傑表示，美孚新邨本月有3宗成交呎價不足萬元，形區各區總有震撼低價成交。 沙田第一城凶宅同層戶賣 350 萬元