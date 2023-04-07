樓市走勢｜新盤復活！4月成交料2500宗 創29個月新高

歐美銀行危機暫告淡化，加上本港銀行未有跟隨美國加息，買家入市信心逐步提升，帶動樓市氣氛。過去周末兩日(1日及2日)期間，中原地產統計的十大屋苑重回雙位數，而過去周末開售的兩個全新盤，等候揀樓的市民如食肆排長龍。

新盤繼續成為樓市焦點，過去周末錄得約290宗成交，成交主要來自華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站瑜一第1C期，以及會德豐旗下藍田KOKO HILLS第3B期KOKO MARE，兩盤合共賣出254伙，套現超過35億元。