樓市走勢｜新盤復活！4月成交料2500宗 創29個月新高

歐美銀行危機暫告淡化，加上本港銀行未有跟隨美國加息，買家入市信心逐步提升，帶動樓市氣氛。過去周末兩日(1日及2日)期間，中原地產統計的十大屋苑重回雙位數，而過去周末開售的兩個全新盤，等候揀樓的市民如食肆排長龍。
新盤繼續成為樓市焦點，過去周末錄得約290宗成交，成交主要來自華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站瑜一第1C期，以及會德豐旗下藍田KOKO HILLS第3B期KOKO MARE，兩盤合共賣出254伙，套現超過35億元。
華懋集團銷售總監封海倫表示，瑜一第1C期首日推售市場反應非常熱烈，大手時段已獲認購50伙，當中第5A座三房連儲物室單位更接近沽清，另外共有5組買家大手購入2伙，當中3組購入1伙三房及1伙兩房戶，料主要為家庭客購入自住，最大手交易涉資約4,000萬元。
瑜一9日售出334伙
瑜一首日共沽出154伙，佔第1C期可售單位210伙逾73%，共套現逾27億元，連同第1B期於短短九日內共售出334伙，共套現逾57億元，平均每伙售價逾1,720萬元，項目料創今年度最快及最高新盤吸金紀錄。
KOKO MARE首輪售出百伙
至於KOKO MARE上周六首輪推出的138伙，即日亦售出100伙，套現約8.4億元，連同第3A期KOKO ROSSO合共售出408伙，共套現近33億元，佔3A及3B期單位總數近一半。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，KOKO MARE首輪錄得3組大手買家共購入6伙，每組購入2伙，套現約5,200萬元。而出席買家中，超過一半屬於年輕置業人士，年齡約30至40歲，另外亦有超過一半為KOKO ROSSO的向隅客。發展商見反應理想，已於周二(4日)原價加推第3號價單，涉及48伙，維持最高12%折扣優惠，折實售價由587.8萬元起，折實呎價由17,708元起，折實平均呎價19,284元，將於短期內公布銷售安排，以及進行次輪銷售。
連同KOKO MARE，會德豐2023年首季已經累售572伙，套現近66.6億元，已超過集團去年總銷售額的一半。
必嘉坊．迎匯399萬單位售出
恒基地產(012)紅磡紅磡BAKER CIRCLE ONE第二期必嘉坊．迎匯(BAKER CIRCLE．EUSTON)周末再售出1伙，為實用面積214方呎的6樓L室，開放式間隔，成交價399.78萬元，為項目減價重推以來價錢最平的一個單位。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，歐美銀行危機已淡化，港股重上兩萬點，買家入市信心回復。4月首兩天，一手已錄近300宗成交，是好開始，由於月內將有多個大型新盤開售，加上市場預期息口快見頂，只要一手開價吸引，相信可保持首季熾熱氣氛，料4月全月一手成交量可達2,500宗，創29個月新高。