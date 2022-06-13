樓市走勢｜樓巿回暖 財爺Plan推動 5月新批按保額353億創歷史新高

據香港按證保險數字顯示，5月份新批按揭保險貸款額按月再增加22.8%至353.38億元，創紀錄以來新高；新批按保宗數達5,771宗，增幅20.3%，為紀錄次高，僅比去年5月的5,774宗少3宗。中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年4月樓市受惠於疫情緩和，交投彈升，加上「財爺Plan」推動物業買賣的按保使用率增加，令新批按保金額在住宅按揭市場的滲透率，飆升至75%創新高，反映「財爺Plan」存實際需求，並有助推動用家實踐置業計劃，帶動5月份新批按保宗數及金額明顯增加；而5月份新取用按保金額為84億元，按月回升26.8%，宗數亦按月回升20.8%至1,402宗。

新取用按保額今年首 5 個月較去年同期跌近 19% 今年首5個月按保巿道方面，王美鳳表示，樓市於去年底開始受第五波疫情嚴重衝擊，影響物業交投量大幅萎縮，即使5月按保金額及宗數創紀錄高，但仍能未回復至去年水平。綜合數字顯示，2022年首5個月季新取用按保貸款宗數及金額錄得6,895宗及390億元，較去年同期分別下跌21.8%及18.8%。2022年首5個月新批按保貸款宗數及金額錄得20,442宗及1,204億元，較去年同期分別下跌21.5%及16.5%。