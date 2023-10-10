樓市走勢｜睇淡香港樓價！戴德梁行下調全年預測 料最多跌5%

戴德梁行周二(10日)發表「2023年第三季香港房地產市場回顧及展望」，指出持續加息及股票市場反覆向下等不利因素繼續壓抑住宅成交，季内各類住宅市場樓價跌勢加快。
該行指出，息口持續高企且走勢未明，加上近期股票市場動蕩，在市場缺乏利好因素下，潛在買家普遍持觀望態度。第三季住宅物業成交宗數不足9,200宗，按季和按年分別挫25%和21%。由於市場購買力受壓，季內續見發展商以貼市開價的方式推盤以吸引買家，搶佔部分二手市場購買力。另外，1月至9月的一、二手成交佔比未見明顯改變，反映第三季住宅交投量屬「一、二手齊跌」。
戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，市場普遍認為息口仍未見頂，即使政府及後提出「減辣」措施，雖然可為樓市在下行周期帶來穩定性及回復部分潛在買家的入市信心，但相信樓價仍然會持續波幅一段時間；預期本港樓市在息口回落前仍存在下行壓力，2023年全年樓價由原先預測全年升3%至7%，最新下調為持平至下跌5%；而住宅成交量或會比去年持平或減少5%，至4.3萬至4.5萬伙。
即使全面撤辣對樓價影響不大
戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明稱，住宅價格方面，根據政府最新數據(截至8月)，整體住宅物業價格自5月起由升轉跌，5月至8月之間四個月樓價連跌4.2%，年初迄今升幅收窄至1.3%，使年初受通關所帶動的升幅幾近被蒸發。若根據該行自家追蹤的私人住宅物業指數，截至9月底，樓價年初迄今累計已錄得約0.5%跌幅。另根據該行追蹤的受歡迎屋苑樓價數據，由於發展商貼市開價推售新盤，二手賣家被逼減價求售，致第三季樓價跌幅擴大。當中以上車盤價格跌幅較顯著，代表細價盤的沙田第一城呎價按季跌14.1%；代表中價市場的鰂魚涌太古城則按季回落8.8%；而代表豪宅市場的薄扶林貝沙灣按季亦跌4.8%。當中，太古城及貝沙灣的呎價已跌穿去年12月低位，跌勢在9月尤為明顯。
黎劍明續稱，即使新一份《施政報告》對樓市全面撤辣，對樓價影響不大，只會提升成交量。他認為，樓價仍受制於高息環境，美國聯儲局較大機會於下月再度加息，利率或於高位橫行一段較長時間；加上發展商仍有約4萬個單位有待推出，部分就算以低價促銷亦未如理想，估計潛在買家會觀望至明年。