樓市走勢｜睇淡香港樓價！戴德梁行下調全年預測 料最多跌5%

戴德梁行周二(10日)發表「2023年第三季香港房地產市場回顧及展望」，指出持續加息及股票市場反覆向下等不利因素繼續壓抑住宅成交，季内各類住宅市場樓價跌勢加快。

該行指出，息口持續高企且走勢未明，加上近期股票市場動蕩，在市場缺乏利好因素下，潛在買家普遍持觀望態度。第三季住宅物業成交宗數不足9,200宗，按季和按年分別挫25%和21%。由於市場購買力受壓，季內續見發展商以貼市開價的方式推盤以吸引買家，搶佔部分二手市場購買力。另外，1月至9月的一、二手成交佔比未見明顯改變，反映第三季住宅交投量屬「一、二手齊跌」。

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，市場普遍認為息口仍未見頂，即使政府及後提出「減辣」措施，雖然可為樓市在下行周期帶來穩定性及回復部分潛在買家的入市信心，但相信樓價仍然會持續波幅一段時間；預期本港樓市在息口回落前仍存在下行壓力，2023年全年樓價由原先預測全年升3%至7%，最新下調為持平至下跌5%；而住宅成交量或會比去年持平或減少5%，至4.3萬至4.5萬伙。