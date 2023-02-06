樓市走勢｜荃灣周末兩日錄22宗成交 上車客考慮1日拍板買綠楊新邨兩房

農曆新年過後，樓市小陽春來臨。中原地產萬景峯分行A組高級資深分區營業經理陳麗嫦表示，過去周末兩日(4及5日)荃灣區錄得22宗二手買賣，成交暢旺，而2月份累錄約35宗成交。

陳麗嫦指，綠楊新邨於過去周末兩日連錄5宗成交，包括R座中層3室，實用面積約451方呎，兩房間隔，享清靜內園景。原叫價660萬元，微減3萬元，於昨日元宵佳節以657萬元沽出，呎價約14,568元。

業主於去年樓市急轉直下時暫停放售

買家為同區分支家庭，農曆年前已開始覓盤，新年期間因較忙而擱置入市，隨著所有拜年活動結束，近日回流市場睇樓，發現樓市已明顯轉旺，量價齊升，因擔心遲買會貴，見上址條件合意，考慮一日火速拍板承接。原業主早於1998 年以225萬元買入單位，去年樓市急轉直下時暫停放售，近月見市況轉好重新放盤，現成功售出單位帳面獲利432萬元或約1.9倍離場。