樓市走勢｜西九四小龍「7球」內入場盤受歡迎 宇晴軒兩房711萬沽 帳蝕49萬

最近入市氣氛好轉，低價盤現承接力。中原地產西九龍碧海藍天分行高級區域營業經理許永生表示，西九四小龍上月全月錄得25宗成交，平均實用呎價16,197元，本月暫錄8宗成交，平均實用呎價15,316元，呎價按月下跌5.4%。呎價雖跌，但交投量轉活，上月同期只錄得1宗。現時業主議價空間約有3%至5%，當中以700萬元內入場盤最受歡迎。

宇晴軒高層兩房 4 年 帳蝕近半球 許永生指，西九四小龍本月首周錄得的8宗成交，包括宇晴軒昨日錄得2宗買賣個案，包括5座高層D室，實用面積454方呎，屬兩房間隔，開價800萬元，減至711萬元獲承接，平均實用呎價15,661元。原業主於2019年1月以760萬元入市，持貨近4年，現帳面蝕讓49萬元或6.4%。