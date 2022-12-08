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2022-12-08 15:29:24

樓市走勢｜西九四小龍「7球」內入場盤受歡迎 宇晴軒兩房711萬沽 帳蝕49萬

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西九四小龍一周本月暫錄8宗成交，當中包括宇晴軒昨日連錄2宗買賣，蝕讓及大賺各佔一宗。

西九四小龍一周本月暫錄8宗成交，當中包括宇晴軒昨日連錄2宗買賣，蝕讓及大賺各佔一宗。

最近入市氣氛好轉，低價盤現承接力。中原地產西九龍碧海藍天分行高級區域營業經理許永生表示，西九四小龍上月全月錄得25宗成交，平均實用呎價16,197元，本月暫錄8宗成交，平均實用呎價15,316元，呎價按月下跌5.4%。呎價雖跌，但交投量轉活，上月同期只錄得1宗。現時業主議價空間約有3%5%，當中以700萬元內入場盤最受歡迎。

宇晴軒高層兩房 4帳蝕近半球

許永生指，西九四小龍本月首周錄得的8宗成交，包括宇晴軒昨日錄得2宗買賣個案，包括5座高層D室，實用面積454方呎，屬兩房間隔，開價800萬元，減至711萬元獲承接，平均實用呎價15,661元。原業主於20191月以760萬元入市，持貨近4年，現帳面蝕讓49萬元或6.4%

首置客誠意帶票洽購 業主減21萬助上車

至於屋苑同日另一宗成交為1座低層E室，實用面積447方呎，亦為兩房間隔，外望市景。許永生稱，原業主趁單位租約快完，沽貨止賺，最初開價690萬元，放盤兩星期，新近有上車客帶票睇樓並即場洽購，誠意打動業主減價21萬元，隨即以669萬元成交，折合實用呎價14,966元。原業主則於20123月以400萬元購入單位，持貨10年，現轉手帳面獲利269萬元，單位期內升值67%

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