樓市走勢｜通關未通財 豪宅未復常 中原陳永傑：應盡快全方位減辣

通關效應暫時不算明顯，本港樓市缺乏內地客衝擊下，加上受移民潮及樓市辣招影響，近年樓價2,000萬元以上的豪宅成交(包括一、二手)比例，由新冠肺炎疫情前近8%，跌至去年4%。

不過，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，在通關短暫刺激下，今年豪宅成交比率略為回升至5%，惟仍未能重返疫情前水平，政府應盡快全方位減辣，包括回復辣前沿用已久的七成按揭上限，以吸引更多「人才」來港，加速本港經濟復甦。他直言，目前樓市以剛性需求為主，買家多以1,000萬元以下物業為入市目標。

豪宅上半年只升 2.2% 跑輸大市

通關後各行各業已復常，豪宅卻未復常，今年上半年樓價表現亦跑輸大市。中原城市領先指數CCL今年上半年累升6.7%，中小型單位樓價上揚7.7%，惟反映豪宅市場的大型單位只升2.2%。

現時2000萬以上住宅物業，無論是自住或出租，按揭成數最多五成，即首期至少1,000萬元。而非本地買家在香港買樓，更多付多達30%「辣稅」，涉及「辣稅」600萬元。如此「辣招」過往已令不少海外買家卻步，尤其是近年新一批到港「專才」，即使日後成為香港永久居民後可申請退稅，但辣稅成難關，部分人才或先選擇租樓。