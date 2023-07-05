樓市走勢｜通關未通財 豪宅未復常 中原陳永傑：應盡快全方位減辣

通關效應暫時不算明顯，本港樓市缺乏內地客衝擊下，加上受移民潮及樓市辣招影響，近年樓價2,000萬元以上的豪宅成交(包括一、二手)比例，由新冠肺炎疫情前近8%，跌至去年4%。
不過，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，在通關短暫刺激下，今年豪宅成交比率略為回升至5%，惟仍未能重返疫情前水平，政府應盡快全方位減辣，包括回復辣前沿用已久的七成按揭上限，以吸引更多「人才」來港，加速本港經濟復甦。他直言，目前樓市以剛性需求為主，買家多以1,000萬元以下物業為入市目標。
豪宅上半年只升2.2%跑輸大市
通關後各行各業已復常，豪宅卻未復常，今年上半年樓價表現亦跑輸大市。中原城市領先指數CCL今年上半年累升6.7%，中小型單位樓價上揚7.7%，惟反映豪宅市場的大型單位只升2.2%。
現時2000萬以上住宅物業，無論是自住或出租，按揭成數最多五成，即首期至少1,000萬元。而非本地買家在香港買樓，更多付多達30%「辣稅」，涉及「辣稅」600萬元。如此「辣招」過往已令不少海外買家卻步，尤其是近年新一批到港「專才」，即使日後成為香港永久居民後可申請退稅，但辣稅成難關，部分人才或先選擇租樓。
豪客近乎絕迹 去年平均每23名買家才有1名出現
因疫情後經濟受創，大部分來港內地客消費力較疲弱，來港買樓的「豪爽」程度已今非昔比，豪客近乎絕迹，樓價2,000萬元以上的豪宅比例回落亦有迹可尋。陳永傑稱，去年全港錄得42,063宗一手及二手買賣登記，但當中樓價2,000萬元以上的豪宅成交跌穿2,000宗，僅1,783宗，為2013年錄1,430宗後的九年新低，佔比低見4.2%，屬8年新低；即去年本港平均每23名買家，才有1名豪宅客出現。
回看未有疫情及移民潮出現的2018年，全港54,240宗一手及二手買賣中，多達4,189宗屬樓價2,000萬元以上的豪宅成交，佔比7.7%，屬歷史新高，平均每13名買家中，就有1名豪宅客。及後的2019年及2020年，豪宅成交量回落至2,944及2,405宗，比例跌至5.2%及4.3%。2021年樓價創下歷史新高(CCL升穿191點)，同年樓價2,000萬元以上豪宅成交量，破紀錄增至4,366宗，佔整體6.3%。
首5個月暫錄551宗一手豪宅成交
今年首5個月，一手及二手市場暫錄得21,033宗成交之中，又有幾多豪宅客出現？答案是1,118宗，佔比5.3%。至於一手市場最多2,000萬元以上成交的年份，為2017年及2018年，各錄2,420及2,329宗，佔同期整體一手成交量分別13%及15%。
不過，去年成交量跌至9年低位的616宗。隨着中港兩地通關復常，多個豪宅盤開售，今年首5個月一手市場暫錄551宗豪宅成交，較去年同期升逾八成，當中以何文田「瑜一」佔99宗最多，其次是長沙灣「維港滙」及啟德「澐璟」，分別錄94及79宗。