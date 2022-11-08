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地產
2022-11-08 16:01:16

樓市走勢｜10月二手私樓登記2102宗 較上月微升0.4%

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據土地註冊處數據指，今年10月全港共錄2,102宗二手私樓買賣登記，較9月份的2,093宗微升0.4%，連續4個月在2,000宗邊緣窄幅震盪，並為近33個月的次低水平。(資料圖片)

據土地註冊處數據指，今年10月全港共錄2,102宗二手私樓買賣登記，較9月份的2,093宗微升0.4%，連續4個月在2,000宗邊緣窄幅震盪，並為近33個月的次低水平。(資料圖片)

據土地註冊處數據所得，今年10月份全港共錄2,102宗二手私樓買賣登記(數字主要反映9月中旬至10月上旬期間的市場實況)，較9月份的2,093宗微升0.4%，連續4個月在2,000宗邊緣窄幅震盪，並為近33個月的次低水平。至於10月登記總值按月微升4%，錄181.80億元，連跌4個月後微升，同為近33個月的次低水平；而平均每宗登記涉資864.87萬元，按月升3.3%，為連跌7個月後首次反彈。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，息口持續趨升而市場暫缺利好因素刺激，大幅減價盤成為唯一入市動力，將左右11月登記情況。

三區中新界區錄升幅

按全港三區作分析，10月份港九新界三區登記量表現各異，當中新界區錄得升幅，按月增2%，月內錄1,106宗登記；港島區表現持平，與前月一樣錄344宗登記；九龍區只錄得652宗登記，按月跌2%。另外，十大最活躍成交分區的登記量則錄得升跌各半的情況，當中以土瓜灣區的升幅最大，月內共錄188宗，按月大漲近三成。至於將軍澳則蟬聯買賣登記量最活躍的地區，錄195宗，且按月升3%。此外，上月十大活躍二手私人屋苑登記量升多跌少(詳見附表)，其中以新港城的升幅最勁，月內錄15宗登記，按月大增逾1.1倍；其次日出康城上月登記量也大增53%，錄得58宗，並晉身成為上月登記量最活躍的屋苑。次位為沙田第一城，錄39宗登記，按月持平；第3位則是嘉湖山莊的35宗，按月也升9%

10月份十大活躍私人屋苑登記量價變化

屋苑名稱

買賣登記宗數

實用面積平均呎價（元）

10月份

9月份

調幅

10月份

9月份

調幅

日出康城

58

38

+ 53%

13,856

13,739

+ 0.8%

沙田第一城

39

39

ó

14,585

15,099

- 3.4%

嘉湖山莊

35

32

+ 9%

10,265

10,157

+ 1.1%

黃埔花園

25

20

+ 25%

14,829

14,820

+ 0.1%

美孚新邨

21

25

- 16%

11,959

11,697

+ 2.2%

愉景灣

21

15

+ 40%

10,493

10,720

- 2.1%

都會

19

17

+ 12%

14,516

15,616

- 7.0%

新都城

17

33

- 48%

14,831

15,235

- 2.7%

新港城

15

7

+ 114%

15,525

15,334

+ 1.2%

太古城

14

13

+ 8%

17,585

18,995

- 7.4%

總計

264

239

+ 10%

　

**：因成交單位質素有異，成交呎價不可作直接比較
資料提供：土地註冊處及利嘉閣地

10月二手登記升或跌 視乎業主減幅

陳海潮指出，本港再度加息，且幅度增至四分一厘，買家表現十分審慎，入市意欲受阻，暫時以觀望為主；倘若一手新盤進一步以低價出撃，牽動二手業主擴大減幅，則料可吸引較多剛性需求入市，可望支持11月的二手私樓買賣登記維持在逾2,000宗的水平，繼續窄幅徘徊，並初步預期達2,200宗。相反，若業主減價幅度不夠吸引，月內買賣登記恐失守2,000宗大關，屆時或再下試20201月以後的34個月低位。

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