樓市走勢｜10月二手私樓登記2102宗 較上月微升0.4%

據土地註冊處數據所得，今年10月份全港共錄2,102宗二手私樓買賣登記(數字主要反映9月中旬至10月上旬期間的市場實況)，較9月份的2,093宗微升0.4%，連續4個月在2,000宗邊緣窄幅震盪，並為近33個月的次低水平。至於10月登記總值按月微升4%，錄181.80億元，連跌4個月後微升，同為近33個月的次低水平；而平均每宗登記涉資864.87萬元，按月升3.3%，為連跌7個月後首次反彈。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，息口持續趨升而市場暫缺利好因素刺激，大幅減價盤成為唯一入市動力，將左右11月登記情況。
三區中新界區錄升幅
按全港三區作分析，10月份港九新界三區登記量表現各異，當中新界區錄得升幅，按月增2%，月內錄1,106宗登記；港島區表現持平，與前月一樣錄344宗登記；九龍區只錄得652宗登記，按月跌2%。另外，十大最活躍成交分區的登記量則錄得升跌各半的情況，當中以土瓜灣區的升幅最大，月內共錄188宗，按月大漲近三成。至於將軍澳則蟬聯買賣登記量最活躍的地區，錄195宗，且按月升3%。此外，上月十大活躍二手私人屋苑登記量升多跌少(詳見附表)，其中以新港城的升幅最勁，月內錄15宗登記，按月大增逾1.1倍；其次日出康城上月登記量也大增53%，錄得58宗，並晉身成為上月登記量最活躍的屋苑。次位為沙田第一城，錄39宗登記，按月持平；第3位則是嘉湖山莊的35宗，按月也升9%。
10月份十大活躍私人屋苑登記量價變化
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屋苑名稱
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買賣登記宗數
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實用面積平均呎價（元）
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10月份
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9月份
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調幅
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10月份
|
9月份
|
調幅
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日出康城
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58
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38
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+ 53%
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13,856
|
13,739
|
+ 0.8%
|
沙田第一城
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39
|
39
|
ó
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14,585
|
15,099
|
- 3.4%
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嘉湖山莊
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35
|
32
|
+ 9%
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10,265
|
10,157
|
+ 1.1%
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黃埔花園
|
25
|
20
|
+ 25%
|
14,829
|
14,820
|
+ 0.1%
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美孚新邨
|
21
|
25
|
- 16%
|
11,959
|
11,697
|
+ 2.2%
|
愉景灣
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21
|
15
|
+ 40%
|
10,493
|
10,720
|
- 2.1%
|
都會駅
|
19
|
17
|
+ 12%
|
14,516
|
15,616
|
- 7.0%
|
新都城
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17
|
33
|
- 48%
|
14,831
|
15,235
|
- 2.7%
|
新港城
|
15
|
7
|
+ 114%
|
15,525
|
15,334
|
+ 1.2%
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太古城
|
14
|
13
|
+ 8%
|
17,585
|
18,995
|
- 7.4%
|
總計
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264
|
239
|
+ 10%
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註**：因成交單位質素有異，成交呎價不可作直接比較
資料提供：土地註冊處及利嘉閣地
10月二手登記升或跌 視乎業主減幅
陳海潮指出，本港再度加息，且幅度增至四分一厘，買家表現十分審慎，入市意欲受阻，暫時以觀望為主；倘若一手新盤進一步以低價出撃，牽動二手業主擴大減幅，則料可吸引較多剛性需求入市，可望支持11月的二手私樓買賣登記維持在逾2,000宗的水平，繼續窄幅徘徊，並初步預期達2,200宗。相反，若業主減價幅度不夠吸引，月內買賣登記恐失守2,000宗大關，屆時或再下試2020年1月以後的34個月低位。