樓市走勢｜10月二手私樓登記2102宗 較上月微升0.4%

據土地註冊處數據所得，今年10月份全港共錄2,102宗二手私樓買賣登記(數字主要反映9月中旬至10月上旬期間的市場實況)，較9月份的2,093宗微升0.4%，連續4個月在2,000宗邊緣窄幅震盪，並為近33個月的次低水平。至於10月登記總值按月微升4%，錄181.80億元，連跌4個月後微升，同為近33個月的次低水平；而平均每宗登記涉資864.87萬元，按月升3.3%，為連跌7個月後首次反彈。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，息口持續趨升而市場暫缺利好因素刺激，大幅減價盤成為唯一入市動力，將左右11月登記情況。

三區中新界區錄升幅 按全港三區作分析，10月份港九新界三區登記量表現各異，當中新界區錄得升幅，按月增2%，月內錄1,106宗登記；港島區表現持平，與前月一樣錄344宗登記；九龍區只錄得652宗登記，按月跌2%。另外，十大最活躍成交分區的登記量則錄得升跌各半的情況，當中以土瓜灣區的升幅最大，月內共錄188宗，按月大漲近三成。至於將軍澳則蟬聯買賣登記量最活躍的地區，錄195宗，且按月升3%。此外，上月十大活躍二手私人屋苑登記量升多跌少(詳見附表)，其中以新港城的升幅最勁，月內錄15宗登記，按月大增逾1.1倍；其次日出康城上月登記量也大增53%，錄得58宗，並晉身成為上月登記量最活躍的屋苑。次位為沙田第一城，錄39宗登記，按月持平；第3位則是嘉湖山莊的35宗，按月也升9%。

10月份十大活躍私人屋苑登記量價變化 屋苑名稱 買賣登記宗數 實用面積平均呎價（元） 10月份 9月份 調幅 10月份 9月份 調幅 日出康城 58 38 + 53% 13,856 13,739 + 0.8% 沙田第一城 39 39 ó 14,585 15,099 - 3.4% 嘉湖山莊 35 32 + 9% 10,265 10,157 + 1.1% 黃埔花園 25 20 + 25% 14,829 14,820 + 0.1% 美孚新邨 21 25 - 16% 11,959 11,697 + 2.2% 愉景灣 21 15 + 40% 10,493 10,720 - 2.1% 都會駅 19 17 + 12% 14,516 15,616 - 7.0% 新都城 17 33 - 48% 14,831 15,235 - 2.7% 新港城 15 7 + 114% 15,525 15,334 + 1.2% 太古城 14 13 + 8% 17,585 18,995 - 7.4% 總計 264 239 + 10% 註**：因成交單位質素有異，成交呎價不可作直接比較

資料提供：土地註冊處及利嘉閣地