樓市點睇｜仲量聯行料樓價下半年跌最多一成 信牛市會重臨

物業顧問仲量聯行今日(11日)舉行上半年樓市回顧記者會，仲量聯行香港主席曾煥平表示，香港樓市正經歷自2008年以來最長的調整期，並尚未見底。樓價於過去20個月從高位下跌最多至15.9%，值得注意的是，目前左右市況的因素均不利於樓市復甦，如加息、股市波動、外圍經濟疲弱及新出生率及結婚數字減少，影響住屋需求。同時，內地經濟復甦步伐較預期緩慢，也對香港樓市帶來的幫助有限。

他補充，根據以往下行周期的觀察，目前的市況並不能支持樓價持續回升。鑑於現時樓市面對的不利因素，是次下行周期將較以往的周期更漫長。政府應撤銷冷卻樓市措施，尤其是印花稅方面的措施，並取消壓力測試，賦予銀行彈性自行評估按揭風險。政府亦應該優先發展公屋，調整居屋二手市場的措施。

被問及樓市何時才可見底，曾煥平認為當息口開始下調，樓市才會出現復甦的跡象，現時息口即使不繼續上調，惟仍處於一個相當高的水平，加上環球經濟於未來一至兩年內較難出現明顯反彈，「你覺得例如美國同中國係貿易上嘅關係會唔會係好短時間內變好？」因此即使今年上半年樓價錄得升幅，但仍看淡今年下半年中小型住宅價格將跌5%至10%，而豪宅價格則跌5%之內，而2024年的表現亦恐未能向好。