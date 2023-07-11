樓市點睇｜仲量聯行料樓價下半年跌最多一成 信牛市會重臨

物業顧問仲量聯行今日(11日)舉行上半年樓市回顧記者會，仲量聯行香港主席曾煥平表示，香港樓市正經歷自2008年以來最長的調整期，並尚未見底。樓價於過去20個月從高位下跌最多至15.9%，值得注意的是，目前左右市況的因素均不利於樓市復甦，如加息、股市波動、外圍經濟疲弱及新出生率及結婚數字減少，影響住屋需求。同時，內地經濟復甦步伐較預期緩慢，也對香港樓市帶來的幫助有限。
他補充，根據以往下行周期的觀察，目前的市況並不能支持樓價持續回升。鑑於現時樓市面對的不利因素，是次下行周期將較以往的周期更漫長。政府應撤銷冷卻樓市措施，尤其是印花稅方面的措施，並取消壓力測試，賦予銀行彈性自行評估按揭風險。政府亦應該優先發展公屋，調整居屋二手市場的措施。
被問及樓市何時才可見底，曾煥平認為當息口開始下調，樓市才會出現復甦的跡象，現時息口即使不繼續上調，惟仍處於一個相當高的水平，加上環球經濟於未來一至兩年內較難出現明顯反彈，「你覺得例如美國同中國係貿易上嘅關係會唔會係好短時間內變好？」因此即使今年上半年樓價錄得升幅，但仍看淡今年下半年中小型住宅價格將跌5%至10%，而豪宅價格則跌5%之內，而2024年的表現亦恐未能向好。
對於樓市真正見底時間，他笑言：「真係蘇民峰先識答」，不過肯定的是近期受到熱烈討論的「牛市」一定會重臨，雖然內地的經濟復甦步伐較預期中慢，惟整體仍是向上勢頭，當未來對資金管制較為鬆動時，資金可以流入香港，屆時本港樓市將會出現新一個升浪。
銀主盤及負資產數字將增加
樓市升勢放緩，加上美國預告仍會加息，市場關注銀主盤情況。曾煥平指，當經濟表現欠佳，樓市下滑，相信銀主盤數目亦陸續增加，不論住宅或投資物業市場亦是，預期下半年愈來愈多銀行將不良資產推出市場。至於負資產方面，目前樓價1,000萬元以下借到九成按揭，惟樓價由高位起計迄今已調整超過10%，技術上已跌至負資產，相信負資產數字亦會愈來愈多，對市場絕對不是好事。
撤辣令樓價下跌非壞事 樓市需要成交
金融管理局上周五(7日)放寬住宅按揭成數，曾煥平形容屬「遲來的春天」，儘管方向正確，有利樓市，但現時利息高企及經濟疲弱，放寬按揭成數無助減輕置業人士的供樓負擔，料是次放寬按揭成數對分大部分住宅成交量及樓價不會起太大作用，而政府反而應撤消冷卻樓市的辣招。他坦言「樓市係需要成交，香港樓市目前面對最大問題就係成交太少，好少人投資。」
曾煥平指，呼籲政府撤辣並不是擔心樓市升跌，若然「撤辣」導致樓價下跌反而是好事，「起碼加速樓市快啲搵到底，香港永遠係機會之地，有人睇淡有人睇好，樓市需要有成交，業主肯減價自然有人買，去到一個位陸續多人入市，正係信心嘅反映。」