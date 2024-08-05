次季全港指標工廈租賣兩旺 中原工商舖：西九龍租賃創4年新高｜工廈市況

中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，是次嚴選全港逾百幢工廈並分作四大區域作工廈表現分析，今年第二季指標工廈買賣成交錄得約88宗，較第一季的57宗大增約54%，除東九龍區按季錄得跌幅外，港島、西九龍及新界的買賣宗數均大幅上升，當中西九龍區買賣成交量佔比最多，季内錄得約39宗買賣成交，按季增近七成；平均呎價亦有上升，由第一季約4,525元，微升至第2季的4,834元，幅度約6.8%；另外新界區亦錄得17宗成交，按季大增約1.8倍。

本港經濟調整周期持續，工廈物業發揮強勁抗跌力，次季租賣成交均錄得顯著升幅。中原(工商舖)工商部統計全港逾百幢指標工廈，第二季租賣齊升，共錄得約88宗買賣及431宗租賃成交，按季分別大增約54%及約27%。

荃灣新型工廈買賣表現亮麗

劉重興指出，第二季在四大區域最活躍指標工廈中，荃灣新型工廈表現亮麗，其中TML廣場及One Midtown分別錄得約6宗及5宗買賣，平均呎價亦分別增約28%及約31%，至約7,170元及6,203元；新界區方面，石門新貿中心A座上季未有錄得買賣，但第二季則錄得約6宗買賣，為該區最多，目前該廈餘下約23個放盤單位，呎價叫價由約5,400至7,000元不等。

租賃方面，劉重興稱，第二季指標工廈租賃成交表現熾熱，期間共錄得約431宗租賃成交，按季增約27%，所有核心區份的租賃成交全數錄得升幅，當中港島區季内錄得約44宗租賃成交，按季增約1.4倍，呎租則按季微升約10.4%至15.9元；另外西九龍區更錄得約211宗租賃，按季增約25.6%，宗數創2020年以來新高，惟呎租則按季微跌約4.25%至18元。