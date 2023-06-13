正面搶客｜港島兩單幢盤對撼 齊攻一房

港島區兩個單幢新盤正面對撼！由協成行發展、筲箕灣傲華昨上載售樓說明書，提供156伙，主打一房單位，短期內開放示範單位，有機會本月公布首張價單；而莊士中國(298)鴨脷洲弦岸今日率先開價，提供105伙，同樣主攻一房單位，搶客戰一觸即發。

傲華樓高23層，單位實用面積190至737方呎，一房佔72伙、開放式及兩房各涉54伙及18伙，連平台或天台的特色戶提供12伙。全盤面積最細為3樓B室開放式戶，實用面積190方呎，連75方呎平台；面積最大為26樓C室三房戶，實用面積737方呎，連564方呎平台，單位內設樓梯直達天台。

協成行發展總經理方添輝稱，隨著傲華上載樓書，意味銷售部署進直路，短期內將對外開放設於鰂魚涌的展覽廳及示範單位。協成行發展物業銷售主管張詩敏指，項目設3個示範單位，屬計劃主力推出的一房及兩房戶型。項目位置靠近港鐵筲箕灣站，適合於核心商業區的上班族及年輕家庭。

至於弦岸早前推出3伙特色單位於周四起招標，消息指今日公布首張價單，料不少於50伙，定價參考南區及鴨脷洲等同類項目。全盤提供20伙開放式、77伙一房及8伙特色單位。

NOVO LAND料周末展開次輪銷售

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期日前加推第3號價單，涉及162伙。新地代理總經理陳漢麟表示，項目將於24小時內公布新一份銷售安排，預計周末進行次輪銷售。他補充，首輪銷售的客源分布中，年輕家庭及首次置業者較多，較年長買家多為投資者或購入三房單位的換樓客，預計次輪銷售客源分布與首輪相近。

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