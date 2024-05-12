母親節周末 新界新盤熱銷 二手交投按周瀉62.5% 創13周新低｜樓市走勢

一手新盤持續吸客，二手繼續捱打。中原地產十大屋苑本周末僅錄得3宗成交，按周大幅下跌62.5%，創13周農曆新年後新低，零成交屋苑增至7個，僅得3個九龍屋苑錄得成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，元朗新盤昨日首輪銷售，即成功沽清210伙，一手交投氣氛熱鬧，惟搶去市場大批購買力，二手交投即時受挫；加上母親節周末，節日氣氛濃厚，睇樓活動進一步減少，令影響二手交投放慢，相信短期內一手新盤繼續主導大市，二手成交平平。

太古城、康怡、海怡齊齊「捧蛋」 港島區3大指標屋苑，連續兩個周末未有錄得買賣成交。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，本周末有新界大型新盤開售，低價推售策略，繼續搶去市場焦點及大批購買力，加上母親節周末節日氣氛濃，二手交投氣氛明顯偏靜。

新都城本周末錄 1 宗買賣 九龍區方面，中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，新都城本周末僅錄得1宗成交，單位為2期2座中層G室，實用面積363方呎，屬兩房間隔，最新於市場以540萬元易手，折合實用呎價14,876元。據資料顯示，單位原業主於2014年7月以440萬元購入物業，是次沽貨帳面可獲利100萬元，10年間升值23%。