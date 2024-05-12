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地產
2024-05-12 18:05:00

母親節周末 新界新盤熱銷 二手交投按周瀉62.5% 創13周新低｜樓市走勢

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中原十大屋苑本周末僅錄3宗二手成交，按周大瀉62.5%，創13周新低。(資料圖片)

中原十大屋苑本周末僅錄3宗二手成交，按周大瀉62.5%，創13周新低。(資料圖片)

一手新盤持續吸客，二手繼續捱打。中原地產十大屋苑本周末僅錄得3宗成交，按周大幅下跌62.5%，創13周農曆新年後新低，零成交屋苑增至7個，僅得3個九龍屋苑錄得成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，元朗新盤昨日首輪銷售，即成功沽清210伙，一手交投氣氛熱鬧，惟搶去市場大批購買力，二手交投即時受挫；加上母親節周末，節日氣氛濃厚，睇樓活動進一步減少，令影響二手交投放慢，相信短期內一手新盤繼續主導大市，二手成交平平。

中原十大屋苑於本周末僅錄3宗二手成交。(中原提供)

中原十大屋苑於本周末僅錄3宗二手成交。(中原提供)

太古城、康怡、海怡齊齊「捧蛋」

港島區3大指標屋苑，連續兩個周末未有錄得買賣成交。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，本周末有新界大型新盤開售，低價推售策略，繼續搶去市場焦點及大批購買力，加上母親節周末節日氣氛濃，二手交投氣氛明顯偏靜。

港島區3大指標屋苑太古城(圖)、康怡花園及海怡半島，於本周末齊齊「捧蛋」，未有錄得成交。

港島區3大指標屋苑太古城(圖)、康怡花園及海怡半島，於本周末齊齊「捧蛋」，未有錄得成交。

新都城本周末錄1宗買賣

九龍區方面，中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，新都城本周末僅錄得1宗成交，單位為22座中層G室，實用面積363方呎，屬兩房間隔，最新於市場以540萬元易手，折合實用呎價14,876元。據資料顯示，單位原業主於20147月以440萬元購入物業，是次沽貨帳面可獲利100萬元，10年間升值23%

市區十大屋苑之一將軍澳新都城，本周末錄得1宗成交。

市區十大屋苑之一將軍澳新都城，本周末錄得1宗成交。

嘉湖山莊議價空間增 吸買家回流尋寶

至於新界區，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末未錄得成交，交投靜局，全因本周末購買力集中於元朗上車新盤，二手難免受壓。幸好，嘉湖山莊近日議價空間有所增加，屋苑本月至今暫錄約13宗成交，較上月同期錄4宗明顯加快，現時平均實用呎價跌至8,692元，吸引買家重投市場尋寶。

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元朗上車新盤熱賣，令天水圍嘉湖山莊交投受壓，惟屋苑業主擴大議價空間，最新呎價亦跌至8,700元水平，吸引買家回流尋寶。

元朗上車新盤熱賣，令天水圍嘉湖山莊交投受壓，惟屋苑業主擴大議價空間，最新呎價亦跌至8,700元水平，吸引買家回流尋寶。

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