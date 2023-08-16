氣氛復活｜親海駅I加推50伙 凱柏峰III今開價 市場關注

受長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」熱賣帶動，一手市場氣氛復活。「親海駅I」昨原價加推50伙，折實價365.3萬元起，折實平均呎價15,714元，部署周內公布銷售安排；另一邊廂幾站之隔的將軍澳日出康城亦有新盤出擊，由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的「凱柏峰III」預計今日公布首張價單，將不少於129伙。

「親海駅I」新價單折實平均呎價與首張價單15,250元高約3%，惟今批單位涵蓋中高層單位，撇除相關因素仍屬原價加推。該盤新價單包括21伙一房、16伙兩房及13伙三房，實用面積273至729方呎，單位折實價365.3萬至1,175.7萬元，折實呎價13,381至17,082元。入場單位為1座1樓K室，實用面積273方呎一房，折實價365.3萬元，呎價13,381元。

長實營業部首席經理郭子威表示，「親海駅I」首日收票半小時已錄超額約10倍，有機會再加推單位，目標周內進行首輪銷售，不排除會盡推全數228伙發售。

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