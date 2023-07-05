氣氛熱鬧｜港島南岸系列最平 海盈山首批入場千萬有找

市區焦點新盤接連登場，一手氣氛熱鬧。港島大型鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作的黃竹坑港島南岸第4A期「海盈山」昨首推88伙，一房折實最平966.7萬元起，折實平均呎價27,989元，兩者均屬港島南岸目前已開價的3期住宅項目中最平。

翻查資料，港島南岸第2期揚海於2021年8月首推120伙，折實均呎30,880元，一房折實最平1,080萬元起。第1期晉環於同年4月首推160伙，折實均呎29,689元，一房折實最平1,146.1萬元起。相隔約2年，海盈山首批折實均呎較上述兩期分別低9.4%及5.7%。

海盈山首批涵蓋12伙一房、60伙兩房及16伙三房，實用面積介乎403至914方呎。扣除最高18%折扣優惠後，折實價966.7萬至3,013.59萬元，折實呎價23,988至35,001元。入場單位為第2A座6樓G室，實用面積403方呎，一房間隔，折實售價966.7萬元，呎價23,988元。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗形容項目首批屬「開心起動價」，是貼市價推出，未來加推單位有加價空間，稍後公布收票及銷售安排。

