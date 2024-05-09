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地產
2024-05-09 13:40:00

沙田全輝中心、上水中心本月「開齋」 兩房業主各賺逾2球走｜二手樓成交

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沙田全輝中心剛錄本月首宗二手買賣成交。

沙田全輝中心剛錄本月首宗二手買賣成交。

沙田全輝中心兩房310萬沽

一手新盤繼續成市場焦點，令二手交投步伐放慢。中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良表示，沙田及大圍區本月至今暫錄約20宗二手成交，按月減少約15%，其中沙田全輝中心剛錄本月首宗買賣，屋苑最新錄B座中層08室易手，單位建築面積385方呎，實用面積287方呎，為兩房間隔，最初開價約360萬元，日前議價後減價50萬元，以310萬元沽出，實用平均呎價10,801元。據了解，新買家為用家，原業主則於1993年以105.5萬元購入單位，長情持貨約31年轉手，帳面獲利約204.5萬元離場，單位升值約194%
即睇沙田全輝中心放盤(HOUSE730)

上車客見價錢合理，斥380萬元入市上水中心兩房，呎價約1.15元。

上車客見價錢合理，斥380萬元入市上水中心兩房，呎價約1.15元。

上車客380萬購上水中心兩房

另外，中原地產粉嶺碧湖花園分行經理蔡天賜表示，上水中心亦剛錄本月首宗二手成交，單位為1座中層C室，建築面積449方呎，實用面積330方呎，亦為兩房間隔，最新以380萬元成交，較最初開價約420萬元減40萬元，平均實用呎價11,515元。新買家為上車客，睇中單位價錢合理兼間隔合用，而原業主於2009年以167萬元買入物業，持貨15年，現沽出帳面獲利約213萬元或升值128%
即睇上水中心放盤(HOUSE730)

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