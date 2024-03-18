撤辣後，買家入市信心大為提升，中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文表示，沙田及大圍區本月至今暫錄約近130宗二手成交，對比上月同期錄約20宗，升幅約5.5倍。其中沙田花園城最新錄3期雅芝苑(C座)中層A室成交，單位建築面積535方呎，實用面積348方呎，採兩房間隔，去年8月放盤開價約540萬元，日前議價後以418萬元易手，平均實用面積呎價12,011元。據了解，新買家為上車客，趁樓價仍低水入市；原業主則於2011年以252萬元購入上址，持貨至今13年轉手，帳面獲利約166萬元或升值約65.9%。
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沙田大圍區本月暫錄近130宗買賣 按月同期升逾5倍 花園城兩房418萬沽｜二手市況
撤辣後，買家入市信心大為提升，中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文表示，沙田及大圍區本月至今暫錄約近130宗二手成交，對比上月同期錄約20宗，升幅約5.5倍。其中沙田花園城最新錄3期雅芝苑(C座)中層A室成交，單位建築面積535方呎，實用面積348方呎，採兩房間隔，去年8月放盤開價約540萬元，日前議價後以418萬元易手，平均實用面積呎價12,011元。據了解，新買家為上車客，趁樓價仍低水入市；原業主則於2011年以252萬元購入上址，持貨至今13年轉手，帳面獲利約166萬元或升值約65.9%。