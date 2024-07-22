沙田市中心屋苑兩房4字頭有承接！業主劈價26%出貨仍倍賺走｜二手市況

沙田市中心附近一帶屋苑向來深受上車客歡迎，皆因鄰近港鐵沙田站及公共運輸交匯處交通便利外，亦有多個購物商場，生活配套齊備。市場最新錄得偉華中心及希爾頓中心的兩房單位成交，前者業主劈價26%仍成功倍賺離場，後者業主卻要帳面虧損近一成沽貨。
偉華中心兩房480萬易手
世紀21奇豐物業第一城分行高級分行經理袁麗詩表示，偉華中心2座中層F室，實用面積約358方呎，兩房兩廳間隔，坐向南面望園景。單位放盤1年，開價650萬元，最後累減170萬元或約26.2%，以480萬元沽出，呎價約13,408元。
據了解，原業主早於1998年以226萬元購入單位，持貨約26年，現沽售帳面獲利254萬元，物業期內升值約1.1倍。資料顯示，偉華中心位於沙田沙田正街11-17號，1986年6月入伙，共有4座，提供832伙，單位實用面積由297至358方呎。
希爾頓中心兩房7年損手40萬
中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文稱，希爾頓中心A座中層05室，實用面積約274方呎，兩房間隔。原開價約420萬元，6月份下調至408萬元，日前議價後以370萬元易手，累減約50萬元或11.9%，呎價約13,504元。
據了解，新買家為上車客，見單位價錢合理，間隔合用，即把握機會入市單位自住。原業主於2017年以410萬元購入單位，持貨約7年，現轉手帳面虧損約40萬元，物業期內貶值約9.8%。
資料顯示，希爾頓中心位於沙田沙田正街3-9號，1985年9月入伙，共有4座，提供928伙，單位實用面積由274至475方呎。