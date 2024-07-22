沙田市中心屋苑兩房4字頭有承接！業主劈價26%出貨仍倍賺走｜二手市況

沙田市中心附近一帶屋苑向來深受上車客歡迎，皆因鄰近港鐵沙田站及公共運輸交匯處交通便利外，亦有多個購物商場，生活配套齊備。市場最新錄得偉華中心及希爾頓中心的兩房單位成交，前者業主劈價26%仍成功倍賺離場，後者業主卻要帳面虧損近一成沽貨。

偉華中心兩房 480 萬易手

世紀21奇豐物業第一城分行高級分行經理袁麗詩表示，偉華中心2座中層F室，實用面積約358方呎，兩房兩廳間隔，坐向南面望園景。單位放盤1年，開價650萬元，最後累減170萬元或約26.2%，以480萬元沽出，呎價約13,408元。