沙田帝堡城三房3年實蝕逾兩球 馬鞍山聽濤雅苑三房24年升值477萬｜二手市況

帝堡城三房3年跌18% 呎價近1.1萬
樓市轉活，惟持貨期短的單位業主，需損手沽貨的情況持續。世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟表示，新近錄得沙田帝堡城成交，單位為1座高層C室，實用面積753方呎，屬套三房兩廳間隔，座向東南望市景。單位原叫價870萬元，放盤一個半月，終減47萬元或減幅5.4%，獲買家以823萬元承接，平均實用呎價10,930元。據了解，原業主於2021年2月購入上址，當時作價1,000萬元，持貨3年至今沽售，帳面虧蝕177萬元，單位期內跌18%；若連同使費計算，料實際虧損約逾210萬元離場。
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聽濤雅苑低層三房放盤1年 升值1.3倍沽
另外，鄰區馬鞍山鐵路沿線屋苑聽濤雅苑，錄三房大幅獲利成交。世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯表示，該行新近促成聽濤雅苑8座低層G室易手，實用面積748方呎，為三房兩廳開則，座向西北，主要望園景。單位放盤已1年，最初叫價845萬元，近日累減17萬元，獲買家以828萬元承接，實用平均呎價11,070元。據悉，上手業主買入單位已24年，於2000年11月購入價為351萬元，現轉手帳面大賺477萬元離場，期內升值1.3倍。
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