沙田愉田苑「送契樓」未能承造按揭 兩房售價不足300萬｜二手居屋成交

沙田居屋愉田苑於農曆年期間，錄得一宗遠低於市價的「送契樓」成交，呎價低見6,000元。世紀21奇豐物業一城站分行高級分行經理李嘉文表示，最新錄得居屋愉田苑自由市場成交，單位為A座低層05，實用面積466方呎，屬兩房兩廳間隔，座向西北，外望街景。

由於單位屬「送契樓」，買家未能承造按揭，需以現金完成交易，故以低於市價放售。單位早於10個月前已放盤求售，初期叫價320萬元，最終減價38萬元獲承接，成交價為282萬元，平均實用面積呎6,052元，造價遠低於市價水平。據了解，業主於2010年8月以192.5萬元(居二市場價)購入上址，持貨15年，現時該單位屬已補地價的自由市場成交，不能與購入價直接比較。

何謂「送契樓」？

「送契樓」是指以簽訂「送讓契」(Deed of gift)、「送贈契」或「無償轉讓契」來轉讓的物業，業主以零成交價轉手給別人，此物業被視為一項「饋贈」。雖然原業主以零成交價將物業轉讓給他人，但仍需支付印花稅，因「送贈契」與一般物業買賣並無分別，同樣會按律師樓或差餉物業估價署的估價計算稅項，就算由近親(即父母、配偶、兄弟姊妹或子女)之間互相轉讓，亦需繳納印花稅項。

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