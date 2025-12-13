沙田私樓三房業主紛沽貨止賺！全數升值1倍 最勁帳賺逾「5球」｜二手樓成交

世紀21奇豐物業第一城2分行區域經理吳元利表示，該行新近促成帝堡城1座頂層戶成交，單位實用面積約796方呎，三房套間隔，坐向正南望園景。原叫價1,088萬元，最後減價129萬元或約11.9%，以959萬元售出，呎價約12,048元。

濱景花園三房套放盤2日速沽

世紀21奇豐物業一城站分行高級分行經理李嘉文指，該行新近促成沙田濱景花園成交，單位為2座低層A室，實用面積約645方呎，三房套間隔，坐向西北望河景。原叫價740萬元，放盤僅2日，以735.5萬元沽出，呎價約11,403元。

據了解，原業主於1995年以328萬元購入單位，持貨約30年，現沽售帳面賺407.5萬元，單位期內升值約1.2倍。

富豪花園三房呎售9776元

世紀21奇豐物業愉翠苑分行高級分行經理楊麗娟稱，該行新近錄得沙田富豪花園成交，單位為富儷閣(F座)高層B室，實用面積約670方呎，三房兩廳間隔，坐向西南望河景。單位放盤叫價680萬元，減價25萬元或約3.7%，以655萬元易手，呎價約9,776元。