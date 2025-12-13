沙田私樓三房業主紛沽貨止賺！全數升值1倍 最勁帳賺逾「5球」｜二手樓成交

樓市氣氛正面，買家積極睇樓，大碼優質單位成為入市目標，近期沙田三房連錄交投，原業主均帳面獲利超過1倍離場，當中帝堡城業主沽貨帳賺超過「5球」。
帝堡城頂層三房劈價129萬易手
世紀21奇豐物業第一城2分行區域經理吳元利表示，該行新近促成帝堡城1座頂層戶成交，單位實用面積約796方呎，三房套間隔，坐向正南望園景。原叫價1,088萬元，最後減價129萬元或約11.9%，以959萬元售出，呎價約12,048元。
據了解，原業主於2000年以450.38萬購入單位，持貨約25年，現轉售帳面獲利508.62萬元，單位期內升值約1.1倍。
濱景花園三房套放盤2日速沽
世紀21奇豐物業一城站分行高級分行經理李嘉文指，該行新近促成沙田濱景花園成交，單位為2座低層A室，實用面積約645方呎，三房套間隔，坐向西北望河景。原叫價740萬元，放盤僅2日，以735.5萬元沽出，呎價約11,403元。
據了解，原業主於1995年以328萬元購入單位，持貨約30年，現沽售帳面賺407.5萬元，單位期內升值約1.2倍。
富豪花園三房呎售9776元
世紀21奇豐物業愉翠苑分行高級分行經理楊麗娟稱，該行新近錄得沙田富豪花園成交，單位為富儷閣(F座)高層B室，實用面積約670方呎，三房兩廳間隔，坐向西南望河景。單位放盤叫價680萬元，減價25萬元或約3.7%，以655萬元易手，呎價約9,776元。
據了解，原業主於2007年以292萬元購入上址，持貨約18年，現沽售帳面獲利363萬元，單位期內升值約1.2倍。