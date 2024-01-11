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地產
2024-01-11 21:45:05

沙田第一城兩房造價1個月跌逾一成 再失守「4球」易手(多圖)｜藍籌屋苑

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沙田第一城兩房造價1個月跌逾一成 再失守「4球」易手(多圖)｜藍籌屋苑

沙田第一城兩房造價1個月跌逾一成 再失守「4球」易手(多圖)｜藍籌屋苑

二手交投量雖見改善，惟價格仍受壓。藍籌屋苑沙田第一城最新有兩房單位成交價再度失守「4球」，以362萬元易手，造價暫為年內新低。

沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城441座低層G室，實用面積約304方呎，坐向西北。原業主於去年10月放盤，開價430萬元，其後降價至390萬元，最終以362萬元沽出，暫為年內同類新低價，放盤約3個月累減68萬元或約15.8%，呎價約11,908元。

據了解，原業主於20135月以約289萬元購入單位，持貨超過10年，現轉售帳面獲利73萬元，物業期內升值約25%從單位相片可見，內櫳保養企理。

↓↓沙田第一城441座低層G直擊↓↓

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同類型單位上月曾408萬成交

伍錦基透露，屋苑對上同類型成交單位為547座低層D室，實用面積同為304方呎，上月以408萬元成交，呎價約13,421元，相隔僅1個月造價回落46萬元或約11.2%。至於同期數43座低層D室，實用面積同為304方呎兩房，上月以400萬元沽出，呎價約13,158元，最新成交價相比之下亦低約9.5%

翻查資料，沙田第一城兩房上月造價曾失守「4球」，單位為439座低層H室，實用面積約304方呎兩房，以約395萬元售出，呎價約12,993元。

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伍錦基補充，沙田第一城本月已錄得8宗成交，平均呎價約12,698元。

即睇沙田第一城放盤 (House730)

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