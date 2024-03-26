撤辣後，整體二手交投量明顯增加，中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城本月暫錄約48宗成交，較上月全月錄17宗增加約1.8倍，按月宗數創21年3月後三年新高。屋苑最新錄41座中層B室成交，單位建築面積395方呎，實用面積284方呎，採兩房間隔，原先開價約430萬元，議價後以406萬元易手，平均實用面積呎價14,296元。據了解，新買家為用家，認為上址單位價錢合理，遂入市自住。原業主則於2007年以111萬元購入單位，持貨17年轉手，帳面賺約295萬元，單位升值約2.7倍。
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沙田第一城本月暫錄約48宗成交 創3年新高｜藍籌屋苑
撤辣後，整體二手交投量明顯增加，中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城本月暫錄約48宗成交，較上月全月錄17宗增加約1.8倍，按月宗數創21年3月後三年新高。屋苑最新錄41座中層B室成交，單位建築面積395方呎，實用面積284方呎，採兩房間隔，原先開價約430萬元，議價後以406萬元易手，平均實用面積呎價14,296元。據了解，新買家為用家，認為上址單位價錢合理，遂入市自住。原業主則於2007年以111萬元購入單位，持貨17年轉手，帳面賺約295萬元，單位升值約2.7倍。