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地產
2024-03-26 11:32:38

沙田第一城本月暫錄約48宗成交 創3年新高｜藍籌屋苑

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沙田第一城本月交投按月增1.8倍，最新錄兩房戶以406萬元成交。

沙田第一城本月交投按月增1.8倍，最新錄兩房戶以406萬元成交。

撤辣後，整體二手交投量明顯增加，中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城本月暫錄約48宗成交，較上月全月錄17宗增加約1.8倍，按月宗數創213月後三年新高。屋苑最新錄41座中層B室成交，單位建築面積395方呎，實用面積284方呎，採兩房間隔，原先開價約430萬元，議價後以406萬元易手，平均實用面積呎價14,296元。據了解，新買家為用家，認為上址單位價錢合理，遂入市自住。原業主則於2007年以111萬元購入單位，持貨17年轉手，帳面賺約295萬元，單位升值約2.7倍。
即睇沙田第一城放(HOUSE730)

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