油塘新盤｜朗譽會所連園林面積逾3萬方呎 設多元化設施切合住戶

市區新盤開價！保利置業(119)與尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，今日(30日)介紹住客會所「[email protected]」，設於項目基座5樓，會所連5樓園林綠化面積逾30,600方呎，270度包圍平台綠化休憩空間，猶如城中綠洲。

「[email protected]」提供室內及室外共15項設施，全面照顧不同家庭成員的需要，當中包括戶外設施如中庭園林「譽．園」(Chill Plaza)及「戶外泳池」(Chill Aqua)；室內則提供如「健身室」(Chill Fitness)、「譽．館宴會廳」(Crystal Villa)等設施。另外，項目同時引入兩項源自歐洲的體感互動遊戲，利用感測器及屏幕，將運動與遊戲元素結合，切合年輕住戶喜好。

朗譽位處發展成熟的油塘區，社區配套完善，而項目更自設約56,400方呎基座商場，生活所需一應俱全。

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