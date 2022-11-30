油塘新盤｜朗譽會所連園林面積逾3萬方呎 設多元化設施切合住戶

市區新盤開價！保利置業(119)與尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，今日(30日)介紹住客會所「[email protected]」，設於項目基座5樓，會所連5樓園林綠化面積逾30,600方呎，270度包圍平台綠化休憩空間，猶如城中綠洲。
「[email protected]」提供室內及室外共15項設施，全面照顧不同家庭成員的需要，當中包括戶外設施如中庭園林「譽．園」(Chill Plaza)及「戶外泳池」(Chill Aqua)；室內則提供如「健身室」(Chill Fitness)、「譽．館宴會廳」(Crystal Villa)等設施。另外，項目同時引入兩項源自歐洲的體感互動遊戲，利用感測器及屏幕，將運動與遊戲元素結合，切合年輕住戶喜好。
朗譽位處發展成熟的油塘區，社區配套完善，而項目更自設約56,400方呎基座商場，生活所需一應俱全。
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短期內公布銷售安排
保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀表示，自上周五(25日)公布首張價單共128伙後，接獲不少查詢，銷售安排亦將於短期內公布。
朗譽首批128伙，實用面積介乎261至730方呎，涵蓋17伙開放式、41伙一房、67伙兩房，以及3伙三房單位。以180天現金付款計劃最高15%折扣優惠計算，折實售價由413.95萬至1,338.68萬元，折實呎價介乎15,860元至19,484元，折實平均呎價17,938元。
朗譽位處高超道29號，由2座住宅大樓組成，提供634伙。標準單位戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎246至730方呎。當中開放式佔63伙、一房佔285伙、兩房佔252伙，以及三房佔31伙；另設3伙特色單位，實用面積介乎714至1,601方呎。項目提供40個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年3月31日，樓花期約28個月。