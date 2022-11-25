油塘新盤｜朗譽首推128伙 中原陳永傑：九龍市區盤新界價 料反應熱烈

保利置業(119)與尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，今日(25日)公布首張價單，涉128伙，以180天現金付款計劃最高15%折扣優惠計算，折實售價413.95萬元起，折實平均呎價17,938元。

均價屬九龍市區兩年新低

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，是次發展商開價吸引，相信亦是因應近期市況而作出調整，較同區二手有約15%折讓，可以「九龍盤新界價」作形容。計及交通費支出，其售價與新界新盤相若。他指，朗譽首批單位折實平均呎價17,938元，為九龍市區自2020年11月兩年以來最平一手均價，相信項目細單位可錄市場不俗承接。