油塘新盤｜朗譽首推128伙 中原陳永傑：九龍市區盤新界價 料反應熱烈

保利置業(119)與尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，今日(25日)公布首張價單，涉128伙，以180天現金付款計劃最高15%折扣優惠計算，折實售價413.95萬元起，折實平均呎價17,938元。
均價屬九龍市區兩年新低
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，是次發展商開價吸引，相信亦是因應近期市況而作出調整，較同區二手有約15%折讓，可以「九龍盤新界價」作形容。計及交通費支出，其售價與新界新盤相若。他指，朗譽首批單位折實平均呎價17,938元，為九龍市區自2020年11月兩年以來最平一手均價，相信項目細單位可錄市場不俗承接。
料成功吸納「白居二」買家
陳永傑稱，近日「白居二」買家積極於市場搵樓，帶動中小型物業交投，各區睇樓量回升，相信朗譽低價推售，亦可成功吸納「白居二」買家。至於11月一手成交暫錄203宗，他直言為「強差人意」，估計全月不足300宗一手成交，屬八個月新低。不過，近日上升的睇樓量，顯示買家信心逐漸回復，成交量亦緩步向升，預計樓價離尋底不遠。
他補充，2022年迄今一手住宅成交宗數暫錄逾10,000宗，料全年一手成交量達11,000宗，為2013年一手新例後九年新低。
朗譽位處高超道29號，由2座住宅大樓組成，提供634伙。標準單位戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎246至730方呎。當中開放式佔63伙、一房佔285伙、兩房佔252伙，以及三房佔31伙；另設3伙特色單位，實用面積介乎714至1,601方呎。項目提供40個住宅停車位，住客會所總面積為9,763方呎。項目預計關鍵日期為2025年3月31日，樓花期約28個月。