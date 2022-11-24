油塘新盤｜朗譽578方呎兩房連儲物室示位 時尚型格設計 打造多功能空間

保利置業(119)與尚嘉控股合作發展的油塘朗譽加快銷售步伐，將於明日(25日)向公眾開放展銷廳及示範單位，預計周內公布首張價單，戶型涉及開放式至三房，部署下月開售，會參考市場價格。
朗譽已備有一房及兩房無改動示範單位，昨日(23日)再向傳媒開放以2座28樓C室為藍本搭建的經改動示範單位，實用面積578方呎，原則兩房間隔，設計師將其中一間睡房及儲物室牆身拆去，打造一個多功能空間。
↓↓2座28樓C室經改動示範單位↓↓
單位以「時尚型格」作為設計概念，長形客飯廳以暖色作主調，搭配啡銅色線條。地磚以幾何紋拼法鋪砌，一直延伸至房間、浴室及廚房。飯廳選用茶色玻璃餐桌，配上深灰色皮革餐椅。客廳牆身以木紋飾面、鏡面以及落地掛畫相間點綴。
廚房空間寬敞，設計師於牆身特設薄身儲物櫃，增加收納空間；廚房工作檯面以杏色雲石打造，配備齊全專業廚房設備。
計師將單位的儲物房和客房打通，巧妙打造一個多功能空間，利用特色屏風將走廊與空間分隔，既可區分功能，亦使走廊採光度大大提升。多功能空間更備有金屬陳列架，讓住戶展示各式藝術裝飾及書籍。
主人睡房貫徹單位以暖色為主調，以木紋地磚鋪砌。睡房備有開放式衣櫃，衣櫃側設有陳列架，讓住戶展示心愛既飾物，設計典雅大方。睡房另一邊設落地大窗，提升採光度及空間感。
↓↓2座28樓C室無改動示範單位↓↓
發展商同時提供無改動示範單位，客飯廳間隔方正，外連22方呎露台，配以落地玻璃門設計，增強空間感，更可吸納自然光線。儲物室位於客飯廳旁，提供充裕收納空間，亦可因應需要改造成不同功能。
單位梗廚設計，廚房設備齊全，提供一系列高級廚房家電組合，包括De Dietrich雪櫃、組合蒸爐及二合一洗衣乾衣機，以及品牌煤氣嵌入式煮食爐、抽油煙機，並外連16方呎工作平台。
項目全線單位配備先進SAMSUNG智能電子門鎖，提高私隱度。浴室空間寬敞，採用色調淡雅淺色設計，並設有窗戶，打造富個性的私人衛浴空間。兩間睡房同樣坐擁特大玻璃窗，加強睡房空間感，當中主人睡房間隔方正，可容納大型衣櫃及雙人床。
朗譽位處高超道29號，由2座住宅大樓組成，提供634伙。標準單位戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎246至730方呎。當中開放式佔63伙、一房佔285伙、兩房佔252伙，以及三房佔31伙；另設3伙特色單位，實用面積介乎714至1,601方呎。項目提供40個住宅停車位，住客會所總面積為9,763方呎。項目預計關鍵日期為2025年3月31日，樓花期約28個月。