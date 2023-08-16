油塘新盤｜親海駅I加推 折實均呎突破1.6萬 周日「哂冷」首賣219伙

市場焦點新盤、長江實業集團(1113)油塘「親海駅I」推售步伐積極，今日(16日)加推3號價單，涉及119伙，折實售價由380.7萬元起，折實平均呎價則突破1.6萬元水平，達16,319元，與首張價單15,250元相比，高約7%。發展商同步公布銷售安排，將於周日(20日)進行首輪銷售，盡推全盤219伙標準單位。 親海駅 I 加推｜趙國雄表：現時樓市「賣得快，好世界」 對於將軍澳有新盤提速部署開售，長實執行董事趙國雄表示，不擔心會被市場上其他樓盤截擊，認為現時樓市「賣得快，好世界」，集團已相對地「行快一步」，「親海駅I」率先開售可謂「快人一步，理想達到」。他稱，以項目質素、位置等因素，始終站在市民角度而言「市區好過郊區」，所以對「親海駅I」是次銷情充滿信心。

親海駅 I 加推｜周五晚上截票 周日即場抽籤 長實營業部首席經理郭子威指，「親海駅I」首輪銷售將於周五(11日)晚上6時截票，周日即場進行抽籤，另透露目前入票客人中，佔約九成為「親海駅II」向隅客。 長實營業經理陳詠慈稱，新加推的3號價單涵蓋69伙一房、8伙兩房及42伙三房，實用面積介乎273至736方呎。價單定價由451萬至1,678萬元，呎價介乎16,520元至22,799元；維持一房及兩房提供最高19%折扣率，三房提供最高20%折扣率，單位折實售價由365.3萬至1,342.4萬元，折實呎價介乎13,381元至18,239元。以定價計，今批單位市值逾19億元。 入場單位為第1座5樓K室，實用面積273方呎，一房間隔，折實售價365.3萬元，呎價13,945元。