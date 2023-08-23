油塘新盤｜親海駅I加推9伙連天台特色戶 最平438萬 周日發售

長江實業集團(1113)油塘「親海駅I」今日(23日)上載第4號價單，以及最新銷售安排，推出最後9伙分層連天台特色單位，包括4伙一房，2伙兩房，以及3伙三房一套連儲物房單位，實用面積介乎273至736方呎，將於周日(27日)以先到先得形式於尖沙咀港景匯發售。

長江實業銷售經理陳詠慈表示，入場單位為1座27樓K室，屬一房連天台特色單位，實用面積273方呎，附設118方呎天台，折實售價438萬元，呎價16,044元。

陳詠慈指，「親海駅I」連天台特色戶型僅設9伙，屬市場珍罕，當中的三房連天台特色戶可選用集團提供的「3房1．2．3換樓付款計劃」，提供最高達成交金額90%的第一按揭，首期只需10%，3年期低息定息優惠，首年定息1厘；第二年定息2厘；第三年定息3厘，供息不供本，亦無需提供任何入息證明文件及免壓力測試。