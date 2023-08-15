油塘新盤｜親海駅I原價加推50伙 不排除盡推全盤單位周內開售

市區焦點大型新盤、長江實業集團(1113)油塘「親海駅I」昨日(14日)首推50伙後，市場反應不俗，發展商積極推貨應市。今日(15日)即加推2號價單，涉及50伙，折實售價由365.3萬元起，折實平均呎價15,714元，與首張價單15,250元相比，高約3%。發展商指，撇除單位樓層、景觀等因素，今批單位仍屬原價加推。
入場單位屬273呎一房
長實營業經理陳詠慈表示，新價單涉及中至高層單位，今批單位涵蓋21伙一房、16伙兩房及13伙三房，實用面積介乎273至729方呎。價單定價由451萬至1,469.6萬元，價單呎價介乎16,520元至21,088元；維持一房及兩房提供最高19%折扣率，三房提供最高20%折扣率，單位折實售價由365.3萬至1,175.7萬元，折實呎價介乎13,381元至17,082元。以定價計，今批單位市值逾4.3億元。
入場單位為第1座1樓K室，實用面積273方呎，一房間隔，折實售價365.3萬元，呎價13,381元。
首日收票半小時已錄超額10倍
長實營業部首席經理郭子威指出，「親海駅I」昨日起展開收票，首半小時已錄得約10倍超額認購，目前登記中估計有逾九成為「親海駅II」向隅客，透露有機會短期再加推單位應市，短期內公布首輪銷售安排，不排除盡推全數單位於本周內開售。
郭子威：不擔心與其他新盤競爭
被問及鄰近區域有全新盤登場會否擔心造成競爭，他認為，「親海駅I」最大賣點包括位處市區及享有維港海景，與其他項目難以直接比較，且市場上對現時新盤價錢已有所共識，相信客人會自行作出參考及比較。
發展商今日介紹以項目第1座20樓E室為藍本搭建的經改動示範單位，實用面積714方呎，三房一套連儲物房間隔，單位以遊艇及海洋作設計概念，希望帶出一種近海的生活品味，予人休閒的感覺。
「親海駅I」提供1座共228伙，單位實用面積介乎273至736方呎，戶型涵蓋一房至三房一套連儲物室，包括114伙一房、46伙兩房及68伙三房，今期兩房及三房單位均享海景，而全數單位不設露台及工作平台；項目預計關鍵日期為2025年7月15日；「親海駅I」示範單位及售樓處將設於尖沙咀港景匯2樓。