油塘新盤｜親海駅I原價加推50伙 不排除盡推全盤單位周內開售

長實營業經理陳詠慈表示，新價單涉及中至高層單位，今批單位涵蓋21伙一房、16伙兩房及13伙三房，實用面積介乎273至729方呎。價單定價由451萬至1,469.6萬元，價單呎價介乎16,520元至21,088元；維持一房及兩房提供最高19%折扣率，三房提供最高20%折扣率，單位折實售價由365.3萬至1,175.7萬元，折實呎價介乎13,381元至17,082元。以定價計，今批單位市值逾4.3億元。

首日收票半小時已錄超額 10 倍

長實營業部首席經理郭子威指出，「親海駅I」昨日起展開收票，首半小時已錄得約10倍超額認購，目前登記中估計有逾九成為「親海駅II」向隅客，透露有機會短期再加推單位應市，短期內公布首輪銷售安排，不排除盡推全數單位於本周內開售。

郭子威：不擔心與其他新盤競爭

被問及鄰近區域有全新盤登場會否擔心造成競爭，他認為，「親海駅I」最大賣點包括位處市區及享有維港海景，與其他項目難以直接比較，且市場上對現時新盤價錢已有所共識，相信客人會自行作出參考及比較。

發展商今日介紹以項目第1座20樓E室為藍本搭建的經改動示範單位，實用面積714方呎，三房一套連儲物房間隔，單位以遊艇及海洋作設計概念，希望帶出一種近海的生活品味，予人休閒的感覺。