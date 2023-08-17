油塘新盤｜親海駅I周日首輪賣219伙 暫錄超額21倍

郭子威(右)指，「親海駅I」一房戶型受市場歡迎，除間隔方正實用，位居市區交通方便，屬上車收租首選；左為長實營業經理陳詠慈。

全城熱搶新盤、長江實業集團(1113)油塘「親海駅」將於周日(20日)盡推第1期「親海駅I」219伙分層單位發售，市場消息指，項目已累收逾5,000票，超額認購逾21倍，將於周五(18日)下午6時截票。

長江實業營業部首席經理郭子威表示，「親海駅I」的一房戶型受市場歡迎，除間隔方正實用，位居市區交通方便，屬上車收租首選。

他指，現時投資氣氛薄弱，加上香港經濟仍處於恢復階段，買家對售價非常敏感，發展商不敢輕易提價。「親海駅II」首張價單以「平爆價」折實平均呎價14,997元，才成功吸引買家的注視，全數標準單位沽清。緊接「親海駅I」首批以「咪走雞價」折實平均呎價15,250推岀，市場反應同樣熱烈，反映現時買家對於市區有海及有港鐵站概念的新盤，定位呎價約15,000元左右。

郭子威預計，下半年逾萬伙新盤將陸續推出，相信各發展商競爭會非常激烈，因此「親海駅」採取以快打慢的策略，以免流失客戶，實行「賣得快好世界」。