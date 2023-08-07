油塘新盤｜親海駅II再度加推128伙 折實均呎較首批低1.3% 最平290萬

營業經理陳詠慈稱，3號價單涵蓋22伙開放式、21伙一房、70伙兩房，以及15伙三房，實用面積介乎210至707方呎。價單定價由353.6萬至1,306.7萬元，呎價介乎15,957元至20,008元。發展商維持開放式至兩房提供最高折扣率18%，三房最高折扣率19%，單位折實售價由290萬至1,058.4萬元，折實呎價約13,085元至16,407元。

營業部首席經理郭子威表示，新加推單位首度涉及第2B座，撇除樓層、戶型等因素，是次屬原價加推。他指出，若市場氣氛持續熾熱，項目不排除再度加推單位應市，最快周內進行首輪銷售。該盤自上周四迄今已推出3張價單，合共涉382伙，佔該期單位總數658伙近六成。

長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」市場反應熾熱，繼昨日(6日)加推122伙後，今日(7日)再加推第3號價單，涉及128伙，折實售價由290萬元起，整批折實平均呎價14,806元，較上周四(3日)公布的首張價單、市區新盤約7年來首批最低折實平均呎價14,997元，再低約1.3%。

親海駅 II 加推｜夥利嘉閣推置業優惠 送總值 8 萬元租管服務

另外，「親海駅II」夥利嘉閣地產推出置業優惠，利嘉閣地產總裁廖偉強表示，由即日起至本月31日，凡經該行購入項目的首10名買家，即可獲贈總值8,000元的「利嘉閣租務管理服務」，獎賞總值80,000元，優惠先到先得，送完即止。

廖偉強說，隨着政府吸納人才初步見成效，預計今年人才及勞工輸入的數量會超過10萬人，加上有來港就讀專上學府的內地生，以及一些等待市況轉好的準買家等，都令租務市場變得非常活躍。據統計，單是十大屋苑於7月份就錄得超過500宗租務成交；而根據差估署公布的數字，私人住宅租金指數已連升5個月。租金水平直線上升，回報愈見吸引之際，適逢「親海駅」以震撼價開盤，正好是長線收租客的佳音，預計項目將吸引大批投資者爭相入市，勢必紅盤高開，銷情火熱。