油塘新盤｜親海駅II原價加推122伙 開放式戶最平294萬

「親海駅II」上周四以「平爆價」推出首張價單，涉及132伙，開放式至兩房提供最高折扣率18%，三房最高折扣率19%，折實平均呎價14,997元，屬九龍區近7年來最低，成功搶盡市場焦點。該盤昨日(5日)起開放示範單位及接受認購登記，位於尖沙咀港景滙的售樓處獲大批準買家排隊參觀示範單位，場面墟冚，龍尾更排至地下層。市場消息指，項目暫錄逾3,000票，以首兩張價單共254伙計算，超額逾10倍。

以近7年來市區最平新盤搶盡市場焦點的長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」，今日(6日)加推第2號價單，涉及122伙，開放式戶入場費294.4萬元，繼續低於300萬元水平，整批折實平均呎價15,063元，與上周四(3日)公布的首張價單14,997元水平相若，發展商表示是次屬原價加推。

親海駅 II 加推｜入場單位為 210 方呎開放式

有見市場反應熱烈，發展商即加推單位應市，122伙涵蓋7伙開放式、72伙一房、35伙兩房，以及8伙三房單位，實用面積介乎210至718方呎。價單定價由359萬至1,400.7萬元，呎價介乎16,034元至20,175元。扣除最高折扣率後，折實售價由294.4萬至1,134.6萬元，折實呎價介乎13,148元至16,544元。

營業經理陳詠慈稱，是次入場單位為第2A座2樓K室，實用面積210方呎，開放式間隔，折實售價294.4萬元，呎價14,018元。

親海駅 II 加推｜趙國雄：首輪銷售前繼續原價加推

執行董事趙國雄指，集團對項目的市場反應感到滿意，是次開價對發展商「賺微啲」，而價錢甚至貼近或有機會平過資助房屋，從市場反應可見，相信是市民可以接受的價錢水平。此外，他提及項目所設的「愛才即供付款計劃」，即合資格人士可獲樓價10%的折扣率，高於「90天即供付款計劃」所提供的5%折扣率，認為現時除「搶人才」外，「留住人才」亦十分重要，要人才長遠在香港發展，首要是安居，該計劃能夠吸引他們，亦是令項目市場反應熱烈原因之一。

趙國雄透露，「親海駅II」在首輪銷售前，有好大機會再加推新一批單位，強調會繼續原價加推。