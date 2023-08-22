油塘新盤｜親海駅II周六開賣35伙 兩房複式戶入場價唔使「8球」

長實執行董事趙國雄形容今批單位為「哂冷價」，單位絕無僅有，適合有生活品味的買家。他坦言「反應咁好應該加啲價」，不過要貫徹集團幫助買家「上車」或「轉車」的宗旨，故決定原價推售，對項目銷情有信心。項目今日起接受認購登記，將於周五(25日)截票，周六即場抽籤。

「親海駅II」公布5號價單，合共32伙，包括28伙複式單位及4伙連天台特色單位，折實售價由453.1萬至1,292萬元，折實呎價介乎15,616元至17,994元，折實平均呎價16,755元。

趙國雄形容今批單位為「哂冷價」，單位絕無僅有，適合有生活品味的買家。(蘇文傑攝)

「雙親雙愛」複式單位買家享車位優先認購權

長實營業經理陳詠慈稱，28伙「雙親雙愛」複式單位買家，可享「有型套餐」車位優先認購權。是次採「一口價」形式推出4款單位，扣除最高18%折扣優惠後，入場單位為Garden Villa A1至A8室，實用面積501至511方呎，折實售價約798萬元，呎價介乎15,616至15,928元。

至於Garden Villa B1至B8室，實用面積501至511方呎，折實售價約858萬元；Sky Villa A1至A8室，實用面積511至523方呎，折實售價約828萬元；Sky Villa B1至B8室，實用面積511至523方呎，折實售價約898萬元。

另外4伙連天台特色單位，折實售價由453.1萬至1,292萬元，折實呎價介乎17,562元至17,994元。