油塘新盤｜親海駅II周六開賣35伙 兩房複式戶入場價唔使「8球」

市場熱賣新盤、長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」繼續採取「晒冷」推售策略，今日(22日)加推項目全數28伙複式單位，全數為兩房間隔，以最高18%折扣優惠計算，折實售價由798萬元起，折實平均呎價16,599元。發展商同步公布銷售安排，將於本周六(26日)開售35伙，除上述28伙外，包括4伙連天台單位及3伙撻訂單位。
「親海駅II」公布5號價單，合共32伙，包括28伙複式單位及4伙連天台特色單位，折實售價由453.1萬至1,292萬元，折實呎價介乎15,616元至17,994元，折實平均呎價16,755元。
趙國雄：單位「哂冷價」推出 對銷情有信心
長實執行董事趙國雄形容今批單位為「哂冷價」，單位絕無僅有，適合有生活品味的買家。他坦言「反應咁好應該加啲價」，不過要貫徹集團幫助買家「上車」或「轉車」的宗旨，故決定原價推售，對項目銷情有信心。項目今日起接受認購登記，將於周五(25日)截票，周六即場抽籤。
「雙親雙愛」複式單位買家享車位優先認購權
長實營業經理陳詠慈稱，28伙「雙親雙愛」複式單位買家，可享「有型套餐」車位優先認購權。是次採「一口價」形式推出4款單位，扣除最高18%折扣優惠後，入場單位為Garden Villa A1至A8室，實用面積501至511方呎，折實售價約798萬元，呎價介乎15,616至15,928元。
至於Garden Villa B1至B8室，實用面積501至511方呎，折實售價約858萬元；Sky Villa A1至A8室，實用面積511至523方呎，折實售價約828萬元；Sky Villa B1至B8室，實用面積511至523方呎，折實售價約898萬元。
另外4伙連天台特色單位，折實售價由453.1萬至1,292萬元，折實呎價介乎17,562元至17,994元。
「親海駅II」提供3座共658伙，單位實用面積介乎210至723方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套連儲物室；另設兩房複式單位，今期全數單位不設露台及工作平台；項目預計關鍵日期為2025年10月15日；「親海駅」示範單位及售樓處將設於尖沙咀港景匯2樓。