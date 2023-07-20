油塘新盤｜親海駅II擬設專才優惠 中原於西灣河打造項目專門店

市區焦點全新盤、長江實業集團(1113)油塘東源街「親海駅II」早前預告籌備推出「愛才計劃」，合資格的專才人士可獲額外售價5%折扣優惠。長江實業營業部首席經理郭子威表示，項目查詢反應踴躍，當中有逾半為來自內地或海外專才，集團將成立約10人的專員小組為專才買家提供服務，並透露該小組屬長遠計劃，即亦適用於集團未來的項目。
長江實業營業經理陳詠慈指，項目亦接獲來自將軍澳、觀塘等客戶查詢，而過往九龍東的新盤亦吸引不少來自港島東的客戶。
為了讓大眾進一步了解「親海駅」的優勢及特點，中原地產特意將港島東鯉景灣分行打造成「親海駅」專門店，並於今天(20日)開幕。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，踏入下半年，樓市繼續穩步復常，金管局本月初放寬自住物業按揭成數，可算是惠民利民措施，大大降低置業首期，將有助推動市場換樓活動，從而激活整體樓市交投，料本月一手成交比上月好轉，預計全月可達1,500宗。市場上一手新盤選擇眾多，而「親海駅」大部分兩房單位及全數三房戶均可享有維港海景，與其他市區新盤海景戶集中於大型單位相比，實屬市場罕有，而且項目毗鄰港鐵油塘站，擁鐵路概念，買家既可享受優質海景，同時不失交通之便，料將掀起搶購潮。
九龍區新盤受捧 成交金額已超去年
中原地產東南中九龍區營業董事李玉祥稱，據中原地產研究部資料顯示，今年上半年九龍區一手私人住宅買賣合約登記錄得2,225宗，成交金額346.5億元，成交量快將追平去年全年2,346宗紀錄，成交金額則率先超越去年全年297.9億元水平，反映九龍新盤備受買家追捧，半年時間已幾近達成去年全年成交量。相信配合金管局最新的樓按措施，買家置業首期變得寬鬆，置業能力大增，樓市升勢將繼續加速。
中原成立團隊為海外專才提供「一條龍」來港置業服務
李玉祥續稱，為配合政府「搶人才」措施，中原同時成立團隊，透過中原集團於國內的網絡及大平台，邀請有意來港發展的海外專才來港睇樓，為他們詳細介紹「高端人才通行證計劃」、來港置業程序及推介優質項目，包括是次「親海駅」，為專才提供「一條龍」來港置業服務。
「親海駅II」提供3座共658伙，單位實用面積介乎210至723方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套連儲物室；另設兩房複式單位，今期全數單位不設露台及工作平台；項目預計關鍵日期為2025年10月15日。