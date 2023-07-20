油塘新盤｜親海駅II擬設專才優惠 中原於西灣河打造項目專門店

市區焦點全新盤、長江實業集團(1113)油塘東源街「親海駅II」早前預告籌備推出「愛才計劃」，合資格的專才人士可獲額外售價5%折扣優惠。長江實業營業部首席經理郭子威表示，項目查詢反應踴躍，當中有逾半為來自內地或海外專才，集團將成立約10人的專員小組為專才買家提供服務，並透露該小組屬長遠計劃，即亦適用於集團未來的項目。

長江實業營業經理陳詠慈指，項目亦接獲來自將軍澳、觀塘等客戶查詢，而過往九龍東的新盤亦吸引不少來自港島東的客戶。

為了讓大眾進一步了解「親海駅」的優勢及特點，中原地產特意將港島東鯉景灣分行打造成「親海駅」專門店，並於今天(20日)開幕。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，踏入下半年，樓市繼續穩步復常，金管局本月初放寬自住物業按揭成數，可算是惠民利民措施，大大降低置業首期，將有助推動市場換樓活動，從而激活整體樓市交投，料本月一手成交比上月好轉，預計全月可達1,500宗。市場上一手新盤選擇眾多，而「親海駅」大部分兩房單位及全數三房戶均可享有維港海景，與其他市區新盤海景戶集中於大型單位相比，實屬市場罕有，而且項目毗鄰港鐵油塘站，擁鐵路概念，買家既可享受優質海景，同時不失交通之便，料將掀起搶購潮。