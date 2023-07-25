油塘新盤｜親海駅II爭取短期內開價 迄今接獲逾千個專才查詢

市區焦點全新盤、長江實業集團(1113)油塘東源街「親海駅II」今日(25日)公布最新部署，營業部首席經理郭子威表示，項目銷售工作已準備就緒，惟天氣因素令推盤步伐受影響，期望本周內向傳媒開放示範單位，爭取短期內公布首張價單及開售。

夥德國家電品牌提供廚房設備

營業經理陳詠慈指，「親海駅」夥德國家電品牌Gaggenau，為項目全數886伙、包括開放式至三房戶型單位提供廚房設備，涵蓋煤氣煮食爐、電磁爐、抽油煙機、蒸焗爐雪櫃、洗衣/乾衣機等，以零售價計算，總值約2億元。陳詠慈續指，部分家電可連接Home Connect功能，住戶可透過智能電話或平板電腦遙距操控及接收家電管理的實用提示。

此外，開放式及一房戶型均配備隱藏式摺疊工作枱，除提供額外桌面空間外，亦可配置椅子規劃成愜意的用餐空間，實用靈活。

「親海駅II」提供3座共658伙，單位實用面積介乎210至723方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套連儲物室；另設兩房複式單位，今期全數單位不設露台及工作平台；項目預計關鍵日期為2025年10月15日。

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