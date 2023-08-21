油塘新盤｜親海駅II特色戶改以價單推售 涉及28伙 最快周內開價

長江實業集團(1113)油塘「親海駅I」昨日展開首輪推售219伙，即日售出209伙，佔可發售單位約95%，幾近沽清。長實執行董事趙國雄表示，「親海駅」系列開售迄今累沽832伙，總成交金額約53.6億元。「親海駅II」特色單位原計劃以招標形式發售，不過今日(21日)宣布突改變策略，將以價單形式發售。

趙國雄：為樓市定下參考指標

趙國雄稱，對「親海駅」兩期的銷情感到滿意，雖然未能第1期尚餘10伙三房待售，未能即日「清袋」，但認為可為樓市定下參考指標，另反映現時市況比預期更弱，買家目前入市比以往更加小心謹慎，「樓盤位置好啲價錢當然可以高啲，但偏遠啲嘅地區定價上要有折讓去吸引買家。」

上周他提到目前樓市「賣得快，好世界」，「親海駅I」現已售出95%單位，又坦言「行船先解纜」，集團於市場上行先「比較好啲」，預計下半年樓盤之間的競爭激烈，「不如早少少賣」，故集團寧願讓利，「一定有錢賺，就唔使賺到盡」，對集團增加資金流轉會更好。