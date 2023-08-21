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2023-08-21 17:31:20

油塘新盤｜親海駅II特色戶改以價單推售 涉及28伙 最快周內開價

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油塘新盤｜親海駅II特色戶改以價單推售 涉及28伙 最快周內開價

油塘新盤｜親海駅II特色戶改以價單推售 涉及28伙 最快周內開價

長江實業集團(1113)油塘「親海駅I」昨日展開首輪推售219伙，即日售出209伙，佔可發售單位約95%，幾近沽清。長實執行董事趙國雄表示，「親海駅」系列開售迄今累沽832伙，總成交金額約53.6億元。「親海駅II」特色單位原計劃以招標形式發售，不過今日(21)宣布突改變策略，將以價單形式發售。

趙國雄：為樓市定下參考指標

趙國雄稱，對「親海駅」兩期的銷情感到滿意，雖然未能第1期尚餘10伙三房待售，未能即日「清袋」，但認為可為樓市定下參考指標，另反映現時市況比預期更弱，買家目前入市比以往更加小心謹慎，「樓盤位置好啲價錢當然可以高啲，但偏遠啲嘅地區定價上要有折讓去吸引買家。」

上周他提到目前樓市「賣得快，好世界」，「親海駅I」現已售出95%單位，又坦言「行船先解纜」，集團於市場上行先「比較好啲」，預計下半年樓盤之間的競爭激烈，「不如早少少賣」，故集團寧願讓利，「一定有錢賺，就唔使賺到盡」，對集團增加資金流轉會更好。

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特色單位名為「雙親雙愛」 全採兩房間隔

長實營業部首席經理郭子威表示，「親海駅II」特色單位將改以價單形式發售，最快本周內公布價單。

長實營業經理陳詠慈指，「親海駅II」特色單位涉及28伙複式單位，名為「雙親雙愛」，全數採兩房間隔，實用面積介乎501523方呎。當中「Garden Villa」佔14伙，戶戶設獨立門戶及信箱，經花園直接進出單位，花園面積介乎104115方呎；「Sky Villa」佔14伙，層與層之間高度達3.5米，空間感十足，天台面積介乎170172方呎。

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「親海駅II」提供3座共658伙，單位實用面積介乎210至723方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套連儲物室；另設兩房複式單位，今期全數單位不設露台及工作平台；項目預計關鍵日期為2025年10月15日；「親海駅」示範單位及售樓處將設於尖沙咀港景匯2樓。

即睇油塘親海駅II最新資訊 (House730)

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