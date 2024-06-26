油麻地相連舖獲燒味店近15萬進駐 月租逆市升一成｜工商舖市況

通關後旅客消費模式明顯轉變，地道特色美食成為追捧對象，其中燒味店更是門庭若市，分店數目愈開愈多，個別更不惜提價租舖。油麻地砵蘭街一個約2,500方呎的相連舖最新獲連鎖燒味集團承租，租金較舊租升約10%。中原工商舖分析，港式燒味作為本地傳統飲食文化，近年大受內地旅客歡迎，預料未來核心區仍會以地道餐飲行業支撐主要租務，個別餐飲熱點地舖租金可望會錄得溫和升幅。

中原(工商舖)商舖部資深分區營業董事鄧振豪表示，油麻地砵蘭街50至52號相連舖，面積共約2,500方呎，新近獲連鎖燒味集團榕哥陳皮燒鵝承租，成交租金約14.8萬元，平均呎租約59元。該舖位前租客為火鍋店，當時月租約13.5萬元，兩者相比，新租金錄得約一成升幅。鄧振豪補充，該舖位享有雙港鐵站出口優勢，更為傳統的飲食旺段，加上鄰近馬會及兩間中價酒店，故亦可同時吸引本土消費及自由行旅客，人流相當不俗。