泰峯開價｜中原陳永傑：料首批必定「一Q清枱」 上調3月一手成交宗數預測

由王新興集團發展的九龍灣新盤「泰峯」周四(7日)公布首張價單，涉及168伙，提供最高23%折扣，單位折實售價由372.7萬元起，折實平均呎價14,808元，打破去年8月油塘「親海駅II」首批折實平均呎價14,997元紀錄，見九龍市區約7年半新低。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目屬財案撤辣後首個開價全新盤，料發展商希望收宣傳之效，並以九龍市區7年半新低呎價推出首批單位，料首批必定「一Q清枱」，重現2021年當時大圍「柏傲莊」火爆場面。他估計，由於項目開價吸引，料買家中佔約三成為投資者。
維持上半年樓價升5%預測
陳永傑指，自撤辣後，物業市場所有限制解除，新盤市場可謂百花齊放，由中小型至豪宅均錄不俗銷情，雖然大手客入市情況重臨，但大部分是將過往累積財富重新投入樓市，炒賣意欲不高。他續指，3月份首6天一手成交錄得約870宗，故調升本月一手成交宗數，由原來的1,500宗上調至3,000宗，有望創2016年9月後、7年半新高。雖然成交量現「小陽春」，但市場囤積逾2萬伙貨尾單位仍有待消化，而預計今年落成量亦創新高，料今年樓價只錄輕微升幅，維持上半年升約5%的預測。
開價低同區對上全新盤逾三成
參考東九龍對上一個全新盤為「啟德海灣1」，於去年10月首推208伙折實平均呎價19,798元，相比之下「泰峯」首批低約25.2%。至於九龍灣對上一個全新盤為恒隆地產(101)「皓日」，2021年12月首推100伙折實平均呎價21,548元，相比之下「泰峯」首批更大幅低約31.3%。
「泰峯」提供807伙，實用面積介乎235至3,415方呎，戶型涵蓋開放式至五房間隔，主打兩房佔421伙。項目共提供94個住宅停車位，基座設有3層商業樓面，樓面面積超過5萬方呎，哈羅香港國際學校幼兒園已承租商場約一半面積；預計關鍵日期為2025年6月底。