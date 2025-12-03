熱門搜尋:
地產
2025-12-03

洗米華九龍站天璽銀主盤月租8萬成交 回報僅1.8厘｜名人租盤

目前正在服刑的太陽城集團創辦人、綽號「洗米華」的周焯華，涉不法經營博彩、詐騙及洗黑錢等，被判監禁18年。市場消息透露，由其或相關人士持有的1伙九龍站天璽單位，8萬元租出，租金回報1.8厘。

據悉，該單位早前淪為銀主盤，實用面積1,401方呎，原則為四房間隔，原於20127月以5,450萬元買入，惟去年淪為銀主盤，由新濠國際發展旗下的新濠博亞(澳門)接管。單位曾以約6,000萬元放盤，惟未獲市場承接，最終轉賣為租。

旗下澳門物業遭變賣

周焯華名下物業資產一直被變賣，早前旗下一批總值約1.17億澳門元的物業資產遭到澳門法院拍賣。據資料顯示，周焯華持有的16間太陽城集團「大本營」皇朝中土大廈12樓的單位被執行司法變賣，變賣底價由430.5萬至1,049萬元澳門元不等。

去年7月，周焯華因涉及賭底面等不法經營賭博犯罪，被澳門終審法院判囚18年；另外，周焯華與其他被告須向澳門政府支付相關非法收益共約逾248億澳門元。

即睇九龍站天璽租盤(House730)

洗米華九龍站天璽銀主盤月租8萬成交 回報僅1.8厘｜名人租盤

去年7月，周焯華因涉及賭底面等不法經營賭博犯罪，被澳門終審法院判囚18年。(資料圖片)

