洪水橋新盤｜滙都I加推63伙 涵蓋特色戶 入場價453萬

泛海國際(129)元朗洪水橋滙都發展項目第1期「滙都I」正接收認購登記，該集團執行董事關堡林表示，項目暫累收1,334票，以首張價單125伙計算，超額認購近10倍。該盤示範單位自上周五(7日)起開放，截至昨日(9日)，兩日已累錄逾5,000人次參觀，參觀者不少為新婚夫婦、區內分支家庭以及換樓客。有見市場反應踴躍，最新加推第2號價單，涉及63伙，首度涉及4伙特色單位。維持最高14%折扣優惠，折實售價452.7萬元起，折實平均呎價約13,857元，與上周四(6日)首張價單折實平均呎價13,747元相比，高約0.8%。

今批63伙涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎287至498方呎。價單定價由526.4萬至830.7萬元，呎價介乎15,572元至18,341元。單位折實售價由約452.7萬至約714.4萬元，折實呎價介乎13,392元至15,773元。

入場單位為第1座1樓A07室，實用面積287方呎，連159方呎平台，一房間隔，折實售價約452.7萬元，呎價約15,773元。